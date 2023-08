Arabie saoudite : création de 59 centres logistiques d'ici 2030

Les centres seront achevés d'ici dix ans

L'Arabie saoudite vient d'annoncer un plan visant à développer 59 centres logistiques dans le cadre de sa stratégie nationale de transport et de logistique pour devenir à terme une plaque tournante logistique mondiale.

Les centres seront achevés d'ici dix ans. Le plan vise à développer l'infrastructure logistique pour diversifier son économie et à attirer davantage d'investissements directs étrangers dans le pays. Les 59 centres auront une superficie totale de plus de 100 millions de mètres carrés. Le royaume développe actuellement 12 centres dans les régions de Riyad et de La Mecque, 17 dans la région de l'Est ainsi que 18 répartis dans tout le pays. Une fois achevés, les centres permettront aux industries saoudiennes d'exporter leurs produits plus efficacement et de soutenir le secteur du commerce électronique, qui constituera un lien vital entre les centres logistiques et les centres de distribution dans diverses régions, villes et gouvernorats.

BERTRAND GUAY / AFP Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman smiles as he arrives at the Elysee Palace in Paris, France.

Le développement du secteur de la logistique s’inscrit dans le cadre d’une volonté plus large de l’Arabie saoudite d’investir plus de 500 milliards de riyals (133 milliards de dollars) d’ici 2030 pour développer son secteur des transports.

