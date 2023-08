Atterrissage d'urgence en Arabie saoudite pour un vol Seychelles-Tel Aviv

L'avion a atterri avec succès et tous les passagers sont sains et saufs

Un vol direct reliant les Seychelles à Tel Aviv a effectué lundi soir un atterrissage d'urgence à Djeddah en Arabie saoudite. L'appareil, qui compte 128 passagers dont une majorité d'Israéliens, devait atterrir à l'aéroport Ben Gourion à 22h30, heure locale.

"Le vol HM22 qui partait des Seychelles à destination de Tel-Aviv a dû atterrir à Djeddah en Arabie Saoudite en raison d'un problème technique. L'avion a atterri avec succès et tous les passagers sont sains et saufs. Il y a quelques minutes, un avion de remplacement est parti pour récupérer les passagers et leur permettre de poursuivre leur vol vers Israël en toute sécurité. Le ministère des Affaires étrangères israélien est tenu au courant de la situation", a indiqué la compagnie Air Seychelles dans un communiqué.

L'Arabie saoudite n'autorise que depuis peu le survol de son espace aérien aux avions en provenance et à destination d'Israël. La possibilité pour ces appareils d'effectuer des atterrissages anticipés sur le sol saoudien est inclue dans un plan de vol préétabli.

