Arabie saoudite : Melody, le festival qui met la musique saoudienne à l'honneur

Un nouveau festival "Melody" célèbrera le patrimoine musical saoudien à Djeddah du 28 au 30 septembre au Superdome. Il mettra en lumière l'histoire de la musique saoudienne et ses liens culturels avec les communautés locales, a rapporté lundi l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Les œuvres de certains des compositeurs les plus influents d’Arabie saoudite seront à l’honneur lors de cet événement, notamment des titres d’Omar Kedder, de Fawzi Mahsoun, de Saleh al-Shehri, de Mohammed Shafiq, de Tarek Abdel Hakim, de Talal Bagher et du Dr Abdel Rib Idris.

Des peintures murales représentant des compositeurs et des artistes importants seront installées et une exposition présentera des histoires, des mélodies et des expériences clés qui ont changé l’industrie de la musique en Arabie saoudite. La musique saoudienne ne possède cependant pas la richesse de celle de ses voisins : la rareté du bois liée à la stérilité du territoire et la vie nomade interdisent en effet aux Bédouins l'emploi du bois ou le transport d'instruments de musique quelque peu encombrants.

Le gouvernement a longtemps imposé la censure à l'encontre de toutes formes de musiques non légales selon les lois coraniques. De nos jours, les règles se sont assouplies et toutes sortes de sons résonnent dans le pays.

Le festival fait partie des nombreuses initiatives organisées dans le cadre du programme Vision 2030, qui vise à moderniser la vie des Saoudiens.