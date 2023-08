Atterrissage forcé d'Israéliens à Jeddah : un pas de plus vers une normalisation ?

"Ce qu'il s'est passé souligne que l'Arabie saoudite est plutôt dans de bonnes dispositions pour une normalisation", analyse Philippe Velilla

Alors que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a remercié les autorités saoudiennes pour leur attitude envers les passagers israéliens, les passagers du vol reliant les Seychelles à Tel-Aviv ont la sensation que quelque chose d'"historique" s'est déroulé sous leurs yeux.

D'abord apeurés, ces voyageurs ont fait part de leur expérience inédite après avoir été pris en charge pour la nuit à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie saoudite.

"Nous avons le sentiment que nous avons écrit l'histoire, peut-être que nous apporterons la paix", a témoigné un passager au quotidien israélien Maariv. "On a été vraiment très bien accueillis. Si accord il y a, j'y retournerai, cela pourrait être une ouverture pour des bonnes relations avec eux. Nous avons été surprises et nous avons beaucoup apprécié cette nuit. Tout est pour le mieux!", a témoigné mardi soir Emmanuelle Carmel, passagère du vol à i24NEWS. "On n'a pas eu peur de parler hébreu entre nous, on s'est vraiment sentis en sécurité", a affirmé celle qui fait désormais partie des tout premiers Israéliens a avoir été accueillis en Arabie saoudite. "C'est émouvant et assez inconcevable ! C'est écrire l'Histoire avec un grand H", a-t-elle lancé.

Tandis que les contacts se multiplient au plus haut niveau pour mettre en marche une normalisation entre Riyad et Jérusalem, la question se pose de savoir si l'incident de lundi soir pourrait avoir une influence sur le processus. "Je ne pense pas que cela aura une conséquence sur les démarches pour une normalisation des relations entre les deux pays, mais cela montre que l'Arabie saoudite est plutôt dans de bonnes dispositions. Il y a aussi sans doute des contacts secrets, comme avec la Libye, mais ici sans indiscrétion !", commente Philippe Velilla, spécialiste de la société israélienne, faisant allusion à la crise diplomatique entre Israël et la Libye.

L'an dernier, l'Arabie saoudite a autorisé toutes les compagnies aériennes, y compris israéliennes, à traverser son espace aérien. Le royaume a toujours martelé ne pas vouloir normaliser ses relations avec Israël sans l'établissement d'un État palestinien, alors que le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, plus confiant, estime qu'il ne s'agit que d'une question de temps.