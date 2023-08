L'envoyé américain au Liban pour régler les litiges frontaliers avec Israël

"Ne me torturez pas comme la dernière fois", aurait ironisé Amos Hochstein, cité par des responsables libanais

L'envoyé américain Amos Hochstein sera au Liban ce mercredi pour donner le coup d'envoi du forage gazier au large du pays, et avancer sur la question de la détermination des frontières terrestres avec Israël.

Amos Hochstein rencontrera le président Nabih Berri et le Premier ministre Najib Mikati, ainsi que et le commandant de l'armée Joseph Aoun pour accompagner le démarrage des travaux d'exploration du bloc n°9 et d'extraction du gaz. Dans l'optique de résoudre les points de litige frontaliers, l'envoyé de la Maison Blanche se rendra au Sud-Liban, pour faciliter le travail du comité technique sous la supervision de l'armée. "La position du Liban est claire : le point B1 est réglé depuis 1923, et nous espérons que l'envoyé américain réussira à trouver une solution aux points terrestres en suspens, tout comme il a réussi à délimiter les frontières maritimes", a indiqué le président du Parlement Elias Bou Saab en amont de la visite.

Selon des sources libanaises, une réunion élargie aura lieu ce mercredi au bureau du Premier ministre, au cours de laquelle celui-ci informera Amos Hochstein que le Liban ne souhaite pas entrer dans des négociations pour délimiter les frontières, et qu'à ses yeux, Les États-Unis doivent simplement "obliger Israël à se retirer de tous les points restés sous occupation".

Ayal Margolin / Flash90 Soldats israéliens à la frontière avec le Liban, 16 mai 2023.

L'envoyé américain s'est dit optimiste quant à sa capacité à parvenir à un accord rapide, basé sur les conclusions des délibérations des Nations Unies concernant le renouvellement du mandat de la Finul dans le sud. Il a déjà indiqué ne pas vouloir être confronté aux mêmes pressions que dans le dossier maritime. "Ne me torturez pas comme la dernière fois", aurait ironisé Amos Hochstein, cité par des responsables libanais.

De son côté, Israël réclame des dispositifs qui incluent des garanties de sécurité le long de la frontière, avec le renforcement du déploiement des forces internationales en des points précis. Le pays espère faire valoir ses arguments auprès de l'envoyé américain, afin de l'amener à trancher en sa faveur concernant les 13 points de litige frontalier ayant émergé après la seconde guerre du Liban en 2006.