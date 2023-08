L'Iran affirme avoir démantelé un nouveau réseau d'espionnage israélien

Les autorités de Téhéran affirment également avoir saisi 43 bombes puissantes prêtes à exploser

L'Iran affirme avoir mis au jour un réseau d'espionnage israélien composé de 14 personnes opérant dans quatre provinces différentes, selon le ministère du Renseignement du pays. Les autorités de Téhéran affirment également avoir saisi 43 bombes puissantes prêtes à exploser.

Les annonces de même nature concernant des démantèlements de réseaux d'espionnage par l'Iran se sont multipliés ces derniers mois, tout comme les exécutions d'agents présumés à la solde du Mossad.

En juin, des informations ont fait état de l'envoi par le ministère des Renseignements islamiques de SMS pour alerter la population "contre les activités des agents du Mossad dans le pays", selon les médias iraniens. "L'une des tactiques les plus importantes du Mossad dans la conduite des opérations contre l'Iran est d'exploiter le manque de sensibilisation des citoyens et de transmission de l'information. Si quelqu'un vous demande d'acheter une voiture et de la laisser à un certain endroit avec un paiement supplémentaire, il peut s'agir d'un acte de terrorisme au profit du Mossad", indiquaient ces SMS.