Cisjordanie : un Palestinien tué dans des affrontements internes

Des échanges de coups de feu ont surgi quand les agents de sécurité ont tenté de saisir des armes et de démanteler des barrages routiers

Un civil palestinien a perdu la vie mercredi en Cisjordanie lors de heurts entre les forces de sécurité palestiniennes et des individus armés, ont déclaré des sources sécuritaires. Les forces de l'ordre palestiniennes ont confirmé la mort par balle du civil dans le camp de réfugiés de Tulkarem, au nord du territoire, et ont lancé une enquête pour élucider les conditions de cet incident.

Selon un responsable de la sécurité palestinienne s'exprimant sous couvert d'anonymat, des échanges de coups de feu ont surgi quand les agents de sécurité ont tenté de saisir des armes et de démanteler des barrages routiers établis par des individus armés. "Les agents ont été accueillis par des tirs lorsqu'ils sont entrés dans le camp dans le but de retirer des explosifs et de démonter des barrages routiers", a déclaré cette source sécuritaire. Il n'était pas clair pour l'instant quel groupe était responsable de la mort du civil, qui n'a pas été identifié.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Des Palestiniens traversent une route endommagée à la suite d'un raid militaire israélien visant à rechercher des Palestiniens recherchés dans le camp de réfugiés de Nur Shams, à l'est de Tulkarm, en Cisjordanie.

Les groupes armés palestiniens recourent souvent à des barrages routiers et parfois à des dispositifs explosifs pour contrecarrer les incursions des forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie, souvent menées pour capturer des individus recherchés.

Récemment, les forces de sécurité palestiniennes ont intensifié leurs efforts pour regagner le contrôle de plusieurs villes et camps de réfugiés, en réaction à une montée en puissance de la violence et à une augmentation du nombre d'armes entre les mains des jeunes, ainsi qu'à une escalade des actes terroristes contre des cibles israéliennes.