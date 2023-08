"Il est incroyable que des gens qui veulent aller prier tranquillement doivent être escortés par l'armée. Le monde entier doit savoir ce qui se passe ici"

Le député européen Cristian Theres, originaire de Roumanie, se trouvait parmi les fidèles qui se sont rendus sur le tombeau de Joseph à Naplouse mercredi soir, où quatre soldats ont été blessés par un engin explosif. C'était la première fois qu'un eurodéputé se rendait sur place, faisant fi de la situation sécuritaire extrêmement tendue dans la zone.

L'entrée sur le site ne s'effectue qu'après autorisation du Conseil régional de Samarie, et sous supervision étroite de l'armée. Les milliers de personnes ayant afflué sur le site mercredi, y avaient été autorisées à l'occasion des prières précédant les fêtes du mois de Tichri, qui doivent débuter dans deux semaines.

Faisant part de ses impressions après sa visite au Tombeau de Joseph, Cristian Theres s'est dit sous le choc. "Les choses que j'ai vues aujourd'hui sont incroyables. C'est inconcevable pour une personne qui n'est jamais allée en Israël et qui n'a jamais connu d'incident terroriste, d'imaginer ce à quoi nous avons été confrontés. Il est incroyable que ces gens qui veulent aller prier tranquillement doivent utiliser des bus protégés. Ils viennent escortés par l'armée, et prient dans la peur d'un attentat terroriste. C'est inacceptable, le monde entier doit savoir ce qui se passe réellement ici", a-t-il déclaré.

Yossi Dagan, le chef du Conseil de Samarie qui s'est également rendu sur le site mercredi, a commenté l'attentat : "Nous ne cesserons jamais d'exiger que le gouvernement israélien corrige cette folie, et rétablisse le contrôle total de ce lieu saint. Les attaques visant les soldats, les tentatives d'attentat ayant pour but de nuire aux fidèles pacifiques qui viennent ici pour prier, ainsi que les appels barbares à endommager le tombeau de Joseph le prouvent."