Arabie saoudite : le site d'Hegra fête ses 15 ans au patrimoine de l'UNESCO

Le site d'Hegra en Arabie saoudite fête son 15e anniversaire au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour marquer l'occasion, AlUla organisera du 13 au 15 septembre un sommet international sur l'archéologie, auquel participeront plus de 60 experts du monde entier.

Situé dans l’oasis d’AlUla, le site archéologique servait autrefois de capitale méridionale du royaume nabatéen d’Arabie du Nord et constitue le plus grand site conservé de la civilisation au sud du célèbre site jordanien de Petra.

Hegra "apporte un témoignage exceptionnel d'échanges culturels importants dans les domaines de l'architecture, de la décoration, de l'usage de la langue et du commerce caravanier", a déclaré l'UNESCO lors de l'inscription du site il y a 15 ans.

Connue sous le nom d'Al Hijr en arabe, la région est marquée par un étonnant ensemble de 111 tombeaux monumentaux, creusés dans les montagnes de grès, dont 94 sont ornés de décorations élaborées.

Une équipe multidisciplinaire d’archéologues, d’universitaires et de spécialistes en médecine légale et en modélisme a produit la première reconstruction numérique et physique au monde d’une femme nabatéenne – dont les restes ont été retrouvés dans une tombe à Hegra.

Un nouveau musée sera créé sur la route de l’encens – qui devrait devenir la première institution au monde consacrée à l’ancien réseau de routes commerciales terrestres et maritimes. Il vise à célébrer les 7 000 ans d’histoire humaine d’AlUla, ainsi que son rôle ancien en tant que lieu d’échange culturel et matériel, reliant plusieurs civilisations.