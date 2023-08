L’Iran dit avoir déjoué une tentative israélienne de sabotage de son programme de missiles

Le "programme de l'ennemi sioniste a été neutralisé par l'arrestation de ses agents"

Le ministère iranien de la Défense a publié jeudi un communiqué indiquant qu'il avait déjoué une tentative israélienne de sabotage de son programme de missiles. Le Mossad (services de renseignements israéliens) cible régulièrement l'industrie des missiles iraniens en raison de son "efficacité stratégique" pour "créer une dissuasion contre les menaces ennemies", selon le communiqué.

Ministère iranien de la défense via AP Illustration - Missiles iraniens

"En raison de l'autosuffisance du pays dans le domaine de la conception et de la production de toutes sortes de systèmes et de missiles de différentes portées, ces dernières années, des opérations ennemies de renseignement et de sécurité ont été menées, notamment sous le couvert d’achat de pièces", a poursuivi le ministère de la Défense.

Le communiqué a ajouté que l'opération avait été organisée par un "réseau totalement professionnel" d'agents israéliens, qui avaient l'intention d'installer des pièces étrangères dans le cycle de production des missiles avancés iraniens. "Ce réseau, sous la direction directe du Mossad, avait l'intention de transformer les roquettes fabriquées en engins explosifs pour détruire les lignes de production et tuer les employés y travaillant", a-t-il continué.

AFP Illustration - Missile iranien

Le "programme de l'ennemi sioniste" était sous la surveillance des services de renseignement iraniens et a été "neutralisé par l'arrestation de ses agents", a souligné le ministère. "Toutes les activités du Mossad ainsi que les officiers étrangers et les agents internes, ont été identifiés et placés sous la responsabilité des services de renseignement".

Les médias iraniens ont rapporté mercredi que Téhéran avait démasqué 14 agents du Mossad opérant dans quatre provinces différentes du pays. Le ministère iranien du Renseignement a également affirmé avoir saisi 43 bombes prêtes à exploser.