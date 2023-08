L'ONU renouvelle le mandat de la force de maintien de la paix au Liban

"La FINUL joue un rôle fondamental dans le maintien de la stabilité dans la région", a publié l'armée israélienne sur X (ex-Twitter)

Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté jeudi en faveur de la prolongation du mandat de la force de maintien de la paix des Nations unies au Sud-Liban, quelques heures avant son expiration.

Le vote est de 13 à 0, les membres permanents, la Chine et la Russie, s'étant abstenus. Le texte comprenait une nouvelle formulation permettant à la force de maintien de la paix de procéder à des inspections surprises. "La résolution adoptée aujourd'hui réaffirme avec force la pleine liberté de mouvement de la FINUL et sa capacité à effectuer des patrouilles annoncées et inopinées", a déclaré l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, au Conseil de sécurité des Nations unies. La France et l'armée israélienne ont également salué la prolongation du mandat.

"Aujourd'hui le renouvellement du mandat de l'Unifil, dont les casques bleues sont stationnés sur la ligne bleue entre Israël et le Liban a été établi. La FINUL joue un rôle fondamental dans le maintien de la stabilité dans la région, en appliquant la résolution UNSC1701", a publié l'armée israélienne sur X (ex-Twitter).

Le journaliste du Hezbollah, Ali Shoeib, a menacé les forces de la FINUL peu de temps après l'approbation de la prolongation de leur mandat par le Conseil de sécurité de l'ONU. "Le commandement de la FINUL au Sud-Liban sait très bien que s'il y a un changement dans la nature du mouvement de ses forces, il se retrouvera dans une confrontation avec les résidents du Sud-Liban", a-t-il affirmé. "Selon ses estimations (du Hezbollah), les forces de la FINUL ne se déplaceront pas sans coordination avec l'armée libanaise", a-t-il ajouté.

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) tente de maintenir le calme dans le sud du Liban depuis sa création en 1978. Elle est actuellement chargée de faire appliquer une résolution des Nations unies interdisant les opérations armées du groupe terroriste libanais Hezbollah près de la ligne de cessez-le-feu qui forme la frontière.