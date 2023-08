"Nous nous opposons à toute normalisation des relations avec Israël", affirme le Premier ministre libyen

La ministre libyenne avait été immédiatement suspendue après que sa rencontre avec Eli Cohen ait été rendue publique

"Je m'oppose à toute normalisation des relations avec Israël, la responsabilité du gouvernement m'incombe. Nous soutenons pleinement le peuple palestinien", a réagi

le Premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah, après la publicité faite autour de la rencontre entre la ministre libyenne des Affaires étrangères et le ministre Eli Cohen à Rome. Le Premier ministre a affirmé que la position de Najla El Mangoush "ne représente pas le gouvernement de la Libye ni son peuple", selon la même source. "La Libye ne reconnaît pas Israël et s'oppose à toute normalisation avec ce pays".

Lundi, Abdel Hamid Dbeibah avait annoncé le "limogeage" de sa ministre depuis l'ambassade palestinienne à Tripoli, avait rapporté la représentation diplomatique sur sa page Facebook.

Israeli Foreign Ministry Eli Cohen and Najala Mangoush

"Eli Cohen a divulgué la réunion et causé de graves dégâts politiques", ont affirmé pour leur part des responsables de l'opposition. "C'est un comportement irresponsable et amateur d'un homme politique en quête de publicité." Washington, mais aussi des responsables du Mossad se sont également indignés de la révélation des liens entre Israël et la Libye, considérant que les dégâts diplomatiques, mais aussi humains "seront difficiles à réparer".