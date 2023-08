L'envoyé américain étudie les possibilités de résoudre le conflit frontalier entre Israël et le Liban

M. Hochstein a également exprimé sa déception face à la réticence du Liban à mettre en œuvre des réformes dans un contexte d'effondrement économique

Un émissaire américain de haut rang en visite à Beyrouth a déclaré que Washington étudie les possibilités de résoudre un différend frontalier vieux de plusieurs décennies entre le Liban et Israël, un an après avoir négocié un accord sur la frontière maritime entre les deux pays, a rapporté jeudi l'Associated Press.

Amos Hochstein, conseiller principal du président américain Joe Biden, a également exprimé sa déception face à la réticence du Liban à mettre en œuvre des réformes dans un contexte d'effondrement économique historique.

Il s'est adressé aux journalistes à l'issue d'une visite de deux jours au Liban, au cours de laquelle il a rencontré le Premier ministre intérimaire, le président du parlement et d'autres responsables. "Il est temps pour nous de revoir le cadre (...) qui a permis de parvenir à un résultat sur une frontière maritime, et de travailler également à une paix terrestre", a déclaré le principal conseiller du président Joe Biden.

JACK GUEZ / AFP Un navire de la FINUL patrouille au large de Rosh Hanikra, une zone située à la frontière entre Israël et le Liban, le 4 mai 2021.

L'année dernière, M. Hochstein a négocié un accord sur la frontière maritime entre le Liban et Israël, ouvrant la voie à l'exploration gazière dans la région, ce qui, beaucoup l'espèrent, permettra à Beyrouth de sortir de sa crise économique. Interrogé sur son intention de servir de médiateur entre le Liban et Israël au sujet de leur frontière terrestre contestée, M. Hochstein répond qu'il a écouté le point de vue du gouvernement libanais, puis qu'il s'est rendu dans la zone frontalière "pour en savoir plus sur ce qu'il faut faire pour parvenir à un résultat".

M. Hochstein a affirmé vouloir entendre maintenant le point de vue israélien. "Les États-Unis soutiennent toujours ce qui favorise la stabilité et la sécurité", a-t-il assuré.

Le Liban et Israël sont officiellement en guerre depuis la création d'Israël en 1948.