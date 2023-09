Un Palestinien armé tué lors d’un raid de l’armée israélienne en Cisjordanie

À l'issue des perquisitions à l'intérieur du bâtiment, deux engins explosifs improvisés ont été découverts, dissimulés dans une chambre d'enfants

Un Palestinien de 32 ans, Abd al-Rahim Fayez, a été mortellement touché vendredi lors d’un échange de tirs entre l’armée israélienne et des hommes armés palestiniens dans la ville d’Aqaba à la périphérie de Tubas, dans le nord de la Cisjordanie. Les médias palestiniens et le ministère de la Santé de l’autorité palestinienne ont rapporté que le tireur était mort des suites de ses blessures. Selon un communiqué de l’armée et la police des frontières israéliennes ont mené des opérations jeudi soir dans diverses villes de Cisjordanie, aboutissant à l'arrestation de plusieurs suspects recherchés et à la découverte d'armes, notamment d’engins explosifs improvisés.

Dans la ville d'Aqabah, l’armée et la police des frontières ont exécuté une manœuvre tactique visant un bâtiment soupçonné d'abriter une personne recherchée. L'opération a consisté à encercler le bâtiment et à utiliser des missiles et des grenades tirés à l'épaule. Au cours de l'opération, les affrontements ont éclaté entre les forces de sécurité et des individus armés, entraînant la blessure mortelle de l'un des suspects armés.

Des engins explosifs et du matériel militaire

À l'issue des perquisitions à l'intérieur du bâtiment, deux engins explosifs improvisés ont été découverts, dissimulés dans une chambre d'enfants. De plus, le personnel de sécurité a découvert du matériel militaire, une arme de poing et des chargeurs. Deux des suspects recherchés ont été appréhendés à Aqabah.

Armée israélienne Armes confisquées par l'armée israélienne en Cisjordanie, 1 septembre 2023

Dans le cadre d'autres opérations, les soldats israéliens ont arrêté sept autres suspects recherchés dans les villes de Beit Ummar, Wadi Siman et Naplouse. Au cours de l'opération à Wadi Siman, les forces ont confisqué un fusil M-16 ainsi que ses munitions. À Naplouse, la situation s'est aggravée lorsque des suspects ont tiré sur les soldats et lancé des pierres lors de l’opération de l’armée israélienne.

Un attentat tous les deux jours

Tous les suspects arrêtés, ainsi que les armes et explosifs saisis, ont été transférés aux autorités de sécurité pour une enquête plus approfondie. Aucun blessé n’a été signalé parmi les soldats de l’armée israélienne au cours de ces opérations.

L’escalade de violence est continue dans la région depuis plusieurs jours, et fait écho à un mois d’août particulièrement sanglant. Jeudi, un soldat israélien a été tué et six autres personnes blessées lors d’une attaque à la voiture bélier près d'un poste de contrôle militaire entre Israël et la Cisjordanie. Sur l’ensemble du mois d’août, cinq victimes du terrorisme sont à déplorer sur les routes et des dizaines d’autres blessés à des degrés divers. Au moins 15 attaques terroristes ont été recensées, soit un attentat tous les deux jours.