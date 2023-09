Irak: coup d'envoi pour une ligne de chemin de fer avec l'Iran voisin

Le "projet de connexion Bassora-Chalamja" reliera sur 32 km la grande ville portuaire de l'extrême sud de l'Irak au réseau ferroviaire iranien

Le Premier ministre irakien a donné samedi le coup d'envoi des travaux de construction de la première ligne de chemin de fer reliant son pays au réseau ferroviaire de l'Iran voisin, allié politique et partenaire économique incontournable. Le "projet de connexion Bassora-Chalamja" reliera sur 32 km la grande ville portuaire de l'extrême sud de l'Irak au réseau ferroviaire iranien, via le poste-frontière de Chalamja, a indiqué à l'AFP un responsable du ministère des Transports, estimant que les travaux devraient durer "entre 18 et 24 mois".

Vice-présidence iranienne / AFP La cérémonie de pose de la première pierre du projet de connexion ferroviaire au poste frontière de Shalamcheh, le 2 septembre 2023.

L'objectif sera de transporter "les voyageurs venus de la République islamique d'Iran et des pays d'Asie centrale" jusqu'aux villes saintes chiites en Irak, a souligné le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani dans une allocution, rappelant que le projet est resté en discussion pendant des années, avant un accord en 2021.

Samedi, depuis la province de Bassora M. Soudani a donné un premier coup de truelle symbolique, au côté du premier vice-président iranien Mohammad Mokhber. M. Soudani a remercié Téhéran pour des opérations de déminage à la frontière qui seront menés en amont, ainsi que pour l'installation à venir d'un pont ferroviaire sur le Chatt al-Arab, grand fleuve où se mêlent les eaux du Tigre et de l'Euphrate.

Vice-présidence iranienne / AFP Lle vice-président Mohammad Mokhber et le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani assistant à la cérémonie de pose de la première pierre du projet de connexion ferroviaire au poste frontière de Shalamcheh, le 2 septembre 2023.

De son côté, Mohammad Mokhber a salué un projet "stratégique" qui sera complété "au cours des deux prochaines années", selon l'agence de presse iranienne officielle Irna. Sur les 32 kilomètres de voie ferrée qui vont être installés, la moitié se trouve côté iranien, d'après Irna.

Ravagé par des décennies de guerre et une corruption omniprésente, l'Irak pourtant riche en hydrocarbures, souffre d'un manque cruel d' infrastructures avec des autoroutes et des chemins de fer vétustes.