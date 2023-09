La Libye lance une enquête sur la rencontre entre les ministres Eli Cohen et Najla Mangoush

La toute première rencontre entre de hauts diplomates libyens et israéliens, à Rome, a provoqué un tollé dans tout le pays

Le procureur général de la Libye a annoncé, samedi, la création d'une mission d'enquête sur la rencontre qui a eu lieu, le mois dernier, entre Eli Cohen, ministre israélien des Affaires étrangères, et Najla Mangoush, et son homologue libyen. Cette rencontre, qui s'est tenue le 22 août à Rome, était la toute première rencontre entre de hauts diplomates libyens et israéliens et n'aurait pas été destinée à être rendue publique selon de nombreuses sources. Sa révélation a provoqué un tollé dans tout le pays d'Afrique du Nord, donnant lieu à plusieurs manifestations de protestation à Tripoli.

La Libye criminalise l'établissement de liens avec Israël en vertu d'une loi de 1957. Ce pays riche en pétrole est depuis longtemps hostile à Israël et soutient la cause palestinienne. En réaction, le Premier ministre libyen Abdulhamid al-Dbeibah a suspendu Mangoush de ses fonctions et a lancé une enquête à son encontre. Il a par la suite été révélé que Mangoush avait quitté la Libye pour se rendre en Turquie à bord d'un avion privé.

La rencontre, qui a été révélée la semaine dernière par Eli Cohen, a déclenché un tollé général en Libye, pays profondément hostile à Israël. Dans une déclaration laconique samedi, le procureur général Al-Sediq al-Sour a déclaré que la mission d'enquête examinerait les violations des règles libyennes sur le boycott d'Israël et "enquêterait sur l'étendue des dommages causés aux intérêts de la Libye" en raison de la rencontre entre Mangoush et Cohen.

AP Emeutes en Libye après l'annonce de discussions diplomatiques avec Israël, le 27 août 2023

Depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, à la suite d'un soulèvement soutenu par l'OTAN, la Libye est en proie au chaos. Le pays est actuellement scindé entre un gouvernement à Tripoli, soutenu par les puissances occidentales, et une administration concurrente dans l'est du pays, chacune ayant le soutien de milices et de puissances étrangères.