Un journal iranien publie la lettre de renvoi de l'ex-émissaire de Washington auprès de Téhéran

Des membres du Congrès ont appelé à une enquête approfondie sur la manière dont un document aussi sensible a pu tomber entre les mains du média iranien

Le journal iranien Tehran Times vient de publier la lettre de destitution de Robert Malley, l'envoyé spécial américain pour les affaires iraniennes, rapporte Zman Israel. Celui qui a été l'un des architectes de l'accord nucléaire avec l'Iran sous l'administration Obama, et qui faisait office de médiateur pour tenter de "le ressusciter", a été renvoyé de manière inattendue par le Département d'État il y a deux mois. Tandis qu'aucune raison officielle n'avait été avancée pour justifier son limogeage, la lettre publiée confirme les rumeurs selon lesquelles le diplomate a fait un usage inapproprié de documents secrets.

Dans cette missive, Erin Smart, chef de l'appareil sécuritaire du Département d'État, écrit à Robert Malley : "Je déclare qu'il existe avec force autorité de sérieux soupçons selon lesquels votre activité est incompatible avec les intérêts des États-Unis. Par conséquent, selon les informations en notre possession, nous suspendons immédiatement votre classification de sécurité pour suspicion de conduite personnelle inappropriée et imprudente, dans l'utilisation inappropriée d'informations sensibles et des bases de données en ligne".

L’administration Biden n’a pas commenté ni démenti la publication, ce qui renforce la conviction que le document est authentique. La photographie publiée par Tehran Times laisse penser qu'il s'agit d'un scan de la lettre imprimée, en raison des plis qui apparaissent nettement. Reste maintenant à savoir comment le journal iranien a pu se procurer ce document.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP US Special Envoy for Iran Robert Malley at a hearing of the Senate Foreign Relations in Washington, DC, the United States, on May 25, 2022.

Robert Malley, ami d'enfance d'Antony Blinken, l'actuel secrétaire d'Etat américain, est issu d'une famille juive de New York. Son père, Simon Malley, né en Égypte, a rejoint le Parti communiste au Caire dans sa jeunesse. Plus tard, il a soutenu le coup d'État de Nasser et des officiers, puis a été nommé reporter pour le journal égyptien Al Gomohoriya aux États-Unis.

La famille a notamment vécu à Paris, où ses opinions se sont radicalisées, jusqu'à devenir active dans les mouvements anticolonialistes. Un militantisme qui a fortement déplu aux autorités françaises, incitant le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, à expulser le père en 1969. Selon certaines sources, Yasser Arafat était un ami proche de la famille et Robert Malley le connaissait personnellement.

Le contexte politique dans lequel ce dernier a grandi, a souvent été mis en avant, notamment par Israël, pour expliquer son comportement jugé trop faible face à l'Iran. "Robert Malley a raconté beaucoup d'histoires", a déclaré un haut responsable israélien après la destitution de celui-ci. "Dans de nombreux cas, nous ne comprenions pas sur quels faits il fondait les évaluations liées à l'Iran qu'il présentait au Département d'Etat. Parfois, cela semblait complètement déconnecté de la réalité. Malgré cela, il bénéficiait d'un soutien total d'Antony Blinken."

BNA (Bahrain News Agency) / AFP Robert Malley rencontre le ministre des Des Affaires étrangères de Bahrein, Abdullatif Al-Zayani à Dubaï en novembre 2021

"L'héritage de Robert Malley est la suppression des intérêts américains au Moyen-Orient", a noté dans un article publié la semaine dernière le colonel Joe Buccino, qui était jusqu'en juillet dernier porte-parole du Commandement central américain (centcom). "Sa précipitation à renouveler l'accord avec l'Iran a nui aux Etats-Unis et à ses proches alliés que sont Israël et les Etats du Golfe. Il est difficile de comprendre la douceur dont il a fait preuve envers les dirigeants extrémistes en Iran. Au lieu de traiter les Iraniens avec scepticisme et de faire pression sur eux, Malley s'est concentré uniquement sur la réconciliation. Cette approche a considérablement renforcé le régime de Téhéran et n'a rien apporté dans le contexte de la sécurité nationale des États-Unis et de leurs alliés", a-t-il écrit.