Plus de 11 000 scientifiques et médecins spécialisés aux Émirats arabes unis sont invités à ce grand sommet

Pour la première fois depuis 70 ans, le Sommet mondial de chimie clinique et de médecine de laboratoire aura lieu à Dubaï aux Émirats arabes unis.

La présence dans l'émirat de ce sommet, qui permet de faire progresser les soins de santé et la prévention, exprime l'engagement des Émirats arabes unis à devenir la plaque tournante des innovations scientifiques.

Le sommet se tiendra du 26 au 30 mai 2024 sous le patronage de Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence et président de l'Association des maladies génétiques des Émirats arabes unis.

Plus de 11 000 scientifiques et médecins spécialisés aux Émirats arabes unis sont invités à l'événement.

(AP Photo/Kamran Jebreili, File) Dubai

Plusieurs forums et sessions offrant des opportunités d'échange de connaissances, de recherche scientifique et de discussions sur les derniers développements en chimie clinique et en médecine de laboratoire, auront lieu à cette occasion.

Le sommet se tient habituellement en Europe.