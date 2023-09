Syrie : rentrée scolaire sur fond de crise économique

Aujourd'hui, 90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui oblige les enfants à quitter l'école pour travailler et aider leur famille

Près de 4 millions d'écoliers font leur rentrée dimanche dans les zones contrôlées par le gouvernement en Syrie, dans un contexte de crise économique prolongée après douze ans de guerre, qui ont eu un impact dévastateur sur l'éducation des enfants en Syrie selon l'ONU.

Depuis 2011, la Syrie est le théâtre d'un conflit sanglant qui a provoqué une crise économique étouffante et détruit les infrastructures, notamment celles du système scolaire.

Au fil des années, des dizaines d'écoles ont été endommagées par les combats et certaines ont été transformées en centres d'hébergement. Plus de deux millions d'enfants ne vont pas à l'école aujourd'hui, d'après les Nations unies. Selon l'agence de presse officielle syrienne Sana, "plus de 3,7 millions d'écoliers font leur entrée pour l'année 2023-2024, répartis dans 14.505 écoles".

Ayham al-Mohammad (AFP) Des Syriens se rendent en taxi à leur école

Aujourd'hui, 90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui oblige les enfants à quitter l'école pour travailler et aider leur famille. Au fil des années, la guerre a entraîné une réduction drastique du pouvoir d'achat des Syriens, qui ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.

Samedi, le ministère de l'Education a demandé aux écoles "de ne pas être strictes avec les uniformes scolaires (...) et de réduire le matériel nécessaire" pour les élèves.

Ces consignes, explique Sana, ont été données "compte tenu des conditions économiques difficiles que traverse le pays et dans le cadre d'un effort visant à réduire le fardeau financier qui pèse sur la population".