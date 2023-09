Le Premier ministre libyen a rencontré le chef du Mossad en 2022, affirme un journal libanais

Selon un document confidentiel, le Premier ministre Dabaiba a eu une conversation vidéo avec le chef du Mossad, David Barnea, en 2022

Le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a affirmé dans son édition de lundi, que la rencontre entre la ministre libyenne des Affaires étrangères Najla Mangoush et son homologue israélien, n’étaient qu’une partie des efforts de normalisation entre les deux pays. Le journal a en effet signalé avoir obtenu un document diplomatique révélant que le Premier ministre libyen Abdel Hamid Dabaiba a secrètement rencontré le chef du Mossad, David Barnea à Amman, la capitale jordanienne, en 2022.

Avshalom Sassoni/Flash90 Le chef du Mossad, David Barnea

Le document confidentiel indique que l'ambassadeur libyen à Amman, Abdel Baset Al-Badri a dévoilé cette entrevue à un ambassadeur d’un pays arabe lié au dossier de normalisation. Selon les révélations d’Al-Badri à son homologue, "le Premier ministre Dabaiba a eu une conversation vidéo en 2022 avec le directeur du renseignement israélien, David Barnea".

Abdel Baset Al-Badri a déclaré avoir "personnellement assisté à la réunion" et que la discussion "a porté sur des mesures pratiques visant à normaliser les relations entre les deux parties, en échange d’un soutien politique et militaire d'Israël à Dabaiba et à son gouvernement", poursuit le document. Ces efforts de normalisation sont soutenus par les États-Unis et la Jordanie, a assuré Al-Akhbar.

IIsraeli Foreign ministry Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et son homologue libyenne Najla Mangoush

Il y a deux semaines, la révélation d'une rencontre secrète à Rome entre le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen et son homologue libyenne, Najla Mangoush a suscité un tollé dans les deux pays. La cheffe de la diplomatie libyenne a été limogée et Eli Cohen accusé d’amateurisme pour sa gestion des relations extérieures.