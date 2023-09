"Israël espère élargir le cercle de la normalisation au Moyen-Orient", dit Eli Cohen à Bahreïn

Israël souhaite parvenir à un accord de libre-échange avec Bahreïn

Poursuivant sa visite à Bahreïn, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a rencontré ce lundi le prince héritier, Salman Ben Hamad Al Khalifa. Le chef de la diplomatie israélienne l'a remercié ainsi que son père, le roi Hamed Ben Isa Al Khalifa, pour leur leadership dans la direction des accords d'Abraham, "qui ont apporté des changements au Moyen-Orient, et contribué à la stabilité et à la prospérité régionales".

Il a déclaré que les accords d'Abraham constituaient un exemple pour d'autres pays, et qu'Israël espérait "élargir le cercle de la paix et de la normalisation au Moyen-Orient", faisant une allusion à peine voilée à l'Arabie saoudite.

Eli Cohen et le prince héritier ont discuté des défis régionaux et de l'engagement des deux pays dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et la violence, afin de créer une atmosphère permettant l'élargissement du cercle de paix. Le ministre israélien a souligné l'importance de promouvoir les liens bilatéraux, notamment la promotion d'un accord de libre-échange et de projets visant à relier les jeunes Israéliens et Bahreïnis.