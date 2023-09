Renforcement de l'activité commerciale non pétrolière des Émirats et de l’Arabie saoudite

Les entreprises ont fait état d'une hausse des nouvelles commandes et d'une croissance du marché

L'activité commerciale dans les économies du secteur privé non pétrolier d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis est en hausse, avec une production et un nombre de nouvelles commandes élevées.

Les entreprises interrogées ont fait état d'une hausse des nouvelles commandes et d'une croissance du marché.

Le programme Vision 2030, qui vise à diversifier l'économie du royaume et à réduire sa dépendance au pétrole, a attiré et continue d'attirer des entreprises étrangères en Arabie saoudite.

Cette initiative sert notamment de catalyseur pour accroître la concurrence et améliorer les services.

AP Photo/Kamran Jebreili Siège du groupe saoudien MBC à Media City, Dubaï, Émirats arabes unis

Par ailleurs, les niveaux d'emploi dans l'économie non pétrolière du royaume se sont redressés le mois dernier par rapport à juillet, la croissance soutenue des nouvelles entreprises ayant contribué à l'embauche.

L'activité commerciale dans le secteur privé non pétrolier des Émirats arabes unis s'est également renforcée.

En début d'année, Dubaï a présenté un plan économique de 32 000 milliards de dirhams (8 700 milliards de dollars) qui prévoit de doubler le commerce et les investissements étrangers au cours de la prochaine décennie afin de renforcer son statut de centre financier mondial.