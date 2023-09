Liban : un spot pro-LGBT diffusé à la télévision suscite la controverse

"Nous ne faisons pas la promotion de l'homosexualité, nous faisons la promotion de sa dépénalisation", a précisé le directeur de l'information de MTV

Un spot réclamant la fin de la criminalisation de l’homosexualité, a suscité la controverse au Liban depuis sa diffusion samedi. La vidéo fait depuis le buzz sur les réseaux sociaux, selon le journal libanais L’Orient-Le Jour, qui a rapporté l’information. Deux hommes, filmés à partir du torse, sont dans un ascenseur lorsqu’un troisième entre et prend position devant eux. Il dégaine une arme à feu, puis sort à son étage. Le message "il y a des crimes", apparaît alors à l’écran. Une fois l’homme armé sorti, et alors que les deux du début se prennent la main, le message "et il y a l'amour. Pour l'abrogation l'article 534 du Code pénal qui criminalise l'homosexualité", s’affiche.

https://twitter.com/i/web/status/1698050511113535807 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

De nombreux internautes ont félicité la chaîne d’information Murr TV (MTV) qui a lancé le court film, pour sa prise de position en faveur des droits de la communauté LGBT libanaise, tandis que d’autres appellent à conserver le fameux article 534, comme celle du ministre de la Culture sortant, Mohammad Mortada.

"Si on établit qu'un criminel a perpétré ses crimes de manière intentionnelle et préméditée, moyennant paiement, et qu'il sert l'agenda israélien et ses intérêts, on fait alors face au crime de trahison le plus dangereux et le plus méprisable", a-t-il écrit sur X. "En l'occurrence, les relations déviantes resteront un crime. Très bientôt, la promotion des déviances sera passible des sanctions les plus sévères. Celui qui commet la trahison tombe au plus bas du vice", a-t-il poursuivi.

ANWAR AMRO / AFP Le ministre libanais de la Culture, Mohammad Mortada

"C'est désolant. La culture, ça doit être l'ouverture d'esprit", a déclaré, à L'Orient-Le Jour, le directeur de l'information de MTV, Walid Abboud, en réaction aux propos de M. Mortada. "Nous ne faisons pas la promotion de l'homosexualité, nous faisons la promotion de sa dépénalisation", a-t-il précisé en réponse aux critiques.