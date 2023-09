Le dirigeant palestinien a de nouveau tenu des propos polémiques, affirmant notamment que les Juifs ashkénazes "ne sont pas des sémites"

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a suscité la controverse dans un récent discours, affirmant qu'Adolf Hitler avait massacré les Juifs en raison de leur "rôle social" en tant que prêteurs, et non à cause d'une hostilité envers le judaïsme. Il a également déclaré que les Juifs ashkénazes "ne sont pas des sémites."

Le mois dernier, dans un discours devant le conseil révolutionnaire de son parti, le Fatah, Abbas a avancé que les Juifs ashkénazes descendent d'un ancien peuple turc, les Khazars, qui se seraient convertis en masse au judaïsme. "La vérité que nous devons clarifier pour le monde est que les Juifs européens ne sont pas des sémites", a-t-il dit. Ces propos ont été relayés par l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI).

Abbas a également remis en question la cause de la Shoah. "Il a été clairement expliqué que [les Européens] ont combattu [les Juifs] en raison de leur rôle social, et non de leur religion", a-t-il ajouté, citant même des auteurs comme Karl Marx pour appuyer son argument.

Ces déclarations ont entraîné une réaction immédiate de l'ambassadeur israélien auprès des Nations unies, Gilad Erdan, qui a critiqué Abbas pour ses propos antisémites sur X (anciennement Twitter). "Voilà le vrai visage des dirigeants palestiniens. Tout comme Abbas blâme les Juifs pour l'Holocauste, il blâme également les Juifs pour tous les problèmes du Moyen-Orient. Alors qu'il répand ce pur antisémitisme, il rémunère également les terroristes palestiniens pour le meurtre d'Israéliens, et fait publiquement l'éloge du terrorisme palestinien", a-t-il affirmé.

"Le monde doit se réveiller et tenir Abbas et son Autorité palestinienne responsables de la haine qu'ils répandent et de l'effusion de sang qui en découle", a ajouté Erdan.

Ce n'est pas la première fois que Mahmoud Abbas tient des propos controversés sur les Juifs. L'année dernière, il a accusé Israël de commettre "50 Holocaustes", ce qui a été condamné par Israël, l'Allemagne et les États-Unis. Il convient de rappeler que le dirigeant palestinien, qui a étudié l'histoire dans sa jeunesse, a rédigé en 1983 un mémoire controversé sur le génocide des Juifs, dans lequel il prétend que seulement 890 000 Juifs ont été tués lors de la Shoah.