COP28 : 30 entreprises pionnières représenteront Israël à Dubaï

La présence d'Israël à la COP28 sera caractérisée par un fort contingent d'entreprises de technologie climatique

Trente entreprises technologiques israéliennes pionnières ont été sélectionnées pour représenter Israël à la 28e Conférence des Parties (COP28) à Dubaï, le 30 novembre prochain. Ces entreprises ont été choisies parmi plus de 200 pour mettre en valeur les prouesses d'Israël en matière d'innovation climatique et favoriser la collaboration internationale dans la lutte contre la crise climatique mondiale.

Les conférences COP, organisées sous les auspices des Nations Unies, sont réputées comme étant les principaux événements mondiaux traitant de la question cruciale du changement climatique. La COP28 de cette année devrait réunir plus de 100 chefs d'État, ainsi que des représentants du secteur privé, de la société civile, du monde universitaire, des médias et des institutions financières.

La présence d'Israël à la COP28 sera caractérisée par un fort contingent d'entreprises de technologie climatique représentant divers secteurs, notamment l'énergie, l'eau, l'agriculture, la fabrication durable, la construction verte, la technologie alimentaire, les transports, l'économie circulaire, la gestion des déchets, ou encore la protection de l'environnement.

(AP Photo/Kamran Jebreili, File) Dubaï

"La Conférence sur le climat est l'événement mondial le plus important et le plus significatif au cours duquel les dirigeants du monde se réunissent pour discuter des moyens de lutter contre la crise climatique. La délégation d'entreprises technologiques organisera une série de réunions de haut niveau pour aider les pays confrontés à des défis climatiques tels que les incendies de forêt, les inondations, la pénurie d'eau et les vagues de chaleur", a déclaré Ronen Levy, directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères.

Les entreprises avant-gardistes présenteront des solutions innovantes qui ont déjà commencé à réduire les émissions carbone et à s'adapter au changement climatique.

"Nous pensons qu'en présentant les innovations israéliennes en matière de technologies climatiques sur la scène internationale, nous pouvons offrir une excellente visibilité à ces entreprises pionnières, favoriser les collaborations, et exploiter le potentiel de leadership d'Israël sur la scène climatique mondiale. Ces dernières années, la technologie climatique est devenue l'un des secteurs les plus en vogue de la haute technologie israélienne", a affirmé Dror Bin, PDG de l'Autorité israélienne de l'innovation.

La plateforme permettra une collaboration conjointe, suscitera des discussions sur diverses solutions d'atténuation ou d'adaptation aux changements climatiques et renforcera la position d'Israël en tant que leader mondial dans la gestion de la crise climatique.