Cisjordanie : Israël arrête 18 Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes

De nombreuses armes ont été confisquées

Les soldats de Tsahal, du Shin Bet et des gardes-frontières ont mené une opération mercredi soir pour arrêter 18 personnes recherchées dans toute la Cisjordanie.

Les forces de sécurité ont arrêté six personnes recherchées soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes, localisé du matériel militaire et confisqué quatre véhicules.

Par ailleurs, sept autres personnes recherchées ont été arrêtées dans les villages de Doha, Askara, Beitat, Bardala, Al Bira et Turmusaiya.

Dans le camp de réfugiés de Jilzon et dans la ville de Ramallah, les forces ont appréhendé deux autres personnes, dont un haut responsable de l'organisation terroriste palestinienne du Jihad islamique.

En outre, les soldats ont localisé et confisqué du matériel militaire et des munitions. Au cours des activités, des Palestiniens ont jeté des pierres et lancé des cocktails Molotov et des explosifs sur les combattants qui ont répondu par des mesures visant à disperser les foules.

IDF Spokesperson's Unit Armes confisquées par l'armée israélienne en Cisjordanie

Un combattant de Tsahal a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins médicaux.

Les personnes recherchées qui ont été arrêtées et les armes confisquées ont été transférées aux forces de sécurité pour traitement ultérieur.

Israël fait face à un regain important d'attentats contre les civils et les soldats. Mercredi, deux personnes ont été attaquées au couteau à Jérusalem par un terroriste de 17 ans.