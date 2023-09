Le Fonds qatari pour le développement veut entamer un processus de distribution d’aide à environ 100 000 familles nécessiteuses

Des sources palestiniennes ont relayé la présence de l'émissaire du Qatar, Mohammed Al-Emadi dans la bande de Gaza, arrivé jeudi matin via le point de passage d'Erez à la frontière avec Israël. L’envoyé qatari était accompagné d’une délégation qui travaille sur les projets de "reconstruction de Gaza" et l'aide aux familles dans le besoin, ainsi que sur la crise de l'électricité dont souffrent les habitants, avec des coupures incessantes.

Attia Muhammed / Flash90 Le point de passage d'Erez entre Israël et la bande de Gaza

Mohammed Al-Emadi, président du Comité qatari pour la reconstruction de Gaza, avait annoncé en août que le Comité, en coopération avec le Fonds qatari pour le développement, entamerait un processus de distribution d’aide à environ 100 000 familles nécessiteuses, à raison de 100 dollars par famille, à partir du 21 août. Il a été précisé que la distribution de l’aide se déroulerait sous l’égide des institutions des Nations unies présentes dans la bande de Gaza.

AFP/MOHAMMED ABED Des Palestiniens scandent des slogans lors d'une manifestation contre la crise de l'électricité dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza

En août, de hauts fonctionnaires égyptiens s'étaient rendus en Israël pour discuter des efforts diplomatiques et économiques régionaux, en particulier de la situation dans la bande de Gaza. Des sources anonymes ont révélé au site d’information qatari basé à Londres, Araby al-Jadeed, que les discussions avaient porté sur "la coopération économique et énergétique, ainsi que sur les arrangements relatifs à la bande de Gaza et aux travaux de reconstruction dans le cadre de l'initiative égyptienne".