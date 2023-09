Le marché alimentaire "Time Out Market" s'implante à Manama

Réparti sur deux niveaux, l'espace de restauration pourra accueillir jusqu'à 900 personnes

Le marché alimentaire "Time Out Market" devrait ouvrir ses portes à Bahreïn à la fin 2024 après s'être installé à Lisbonne en 2014, puis New York, Boston, Montréal, Chicago et Dubaï en 2021. D'autres marchés devraient également voir le jour à Porto, Le Cap, Barcelone et Vancouver.

L'espace de 3 200 mètres carrés présentera des chefs et des restaurants locaux ainsi que des artistes à Manama. Onze stands offriront une variété de cuisines, un comptoir à desserts, un café mais aussi deux bars, un espace d'exposition, une scène et un rooftop. Réparti sur deux niveaux, l'espace de restauration pourra accueillir jusqu'à 900 personnes qui pourront dîner sur des tables communes et découvrir "le vrai goût de la cuisine de Bahreïn", ont indiqué les promoteurs. A Dubaï, le Time out Market s'étend sur 4 000 mètres carrés. Un concept similaire devrait bientôt ouvrir à Abu Dhabi.