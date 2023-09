Historique : une première délégation d'hommes d'affaires israéliens foule l’Arabie saoudite

" Ici, à Dammam, quelque chose se passe sous nos yeux et laisse entrevoir un nouveau Moyen-Orient", affirme Frank Melloul, PDG de i24NEWS

Avec les gros titres de ces derniers mois consacrés aux efforts des États-Unis pour négocier un accord de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, les liens diplomatiques entre les deux pays, longtemps considérés comme impossibles, ne sont plus un rêve. Des fonctionnaires de la Maison Blanche ont fait la navette dans la région, plusieurs ministres israéliens se sont rendus aux États-Unis pour en discuter, et une délégation palestinienne a même visité le Royaume… Voilà qui donne du crédit à l'idée qu'une nouvelle ère au Moyen-Orient est peut-être en train de s'ouvrir.

Courtesy Le journaliste Henrique Cymerman

D'aucuns, en Israël et en Arabie saoudite, attendent avec impatience ce tournant historique. C'est dans ce contexte qu'une délégation d'entreprises israéliennes s'est rendue dans le royaume au début du mois de septembre, pour participer à une conférence gouvernementale officielle sur la cybersécurité.

Que disent les Saoudiens eux-mêmes de la perspective de liens diplomatiques entre l'État juif et le royaume du Golfe ? "Nous avons là une occasion unique. Je suis certain que le Royaume d'Arabie saoudite et l'État d'Israël, avec l'aide des États-Unis, peuvent normaliser leurs relations. Et nous devrions faire venir des Israéliens et des Palestiniens à Riyad pour parler de paix", glisse Abdulaziz Alkhamis, un journaliste saoudien qui s'est déjà rendu trois fois en Israël.

"La signature des accords d'Abraham a été un événement fondamental, mais nous devons nous rappeler que le cas de l'Arabie saoudite est différent, puisqu'il s'agit du plus grand pays de la région, du monde musulman et du monde arabe. En d'autres termes, ce n'est pas un pays comme les autres qui fait la queue pour serrer la main des Israéliens", analyse un autre participant. "Nous savons que, sans Israël, le nouveau Moyen-Orient proposé par notre prince héritier Mohammed ben Salmane n'aura pas lieu", ajoute un autre. "Pour nous, les Saoudiens, il est un peu agaçant d'entendre les Israéliens nous demander sans cesse : "Quand rejoindrez-vous les accords d'Abraham ?"

Courtesy: Henrique Cymerman Des habitants assistent à une conférence d'affaires à Dammam, connue comme la capitale pétrolière du Golfe et la troisième ville d'Arabie saoudite

Voilà ce que m'ont confié des représentants du gouvernement saoudien qui, pour la première fois, ont accueilli une délégation de douze hommes d'affaires israéliens lors d'une conférence officielle, les 6 et 7 septembre à Dammam. Connue comme la capitale pétrolière du Golfe, Dammam est la troisième ville du pays, située sur le Golfe Persique - ou comme on l'appelle ici, le Golfe d'Arabie.

En 2019, la ville et ses environs ont été attaqués par des missiles et des drones lancés par les Houthis pro-iraniens au Yémen, à une distance de 1000 kilomètres. C'est la raison pour laquelle, entre autres, les Saoudiens manifestent un grand intérêt pour l'acquisition de technologies de défense contre ce type d'attaques. Lors d'une réunion avec le groupe d'hommes d'affaires israéliens spécialement invités à la conférence gouvernementale sur la cybersécurité, les responsables saoudiens ont adressé un message clair à Jérusalem : "Avec tout le respect dû aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, et au Maroc, signataires des accords d'Abraham, nous sommes autre chose. La grande Arabie saoudite est la gardienne des villes de La Mecque et de Médine, lieux saints de près de deux milliards de musulmans. Par conséquent, la normalisation avec nous, si elle a lieu, sera un événement d'une toute autre ampleur". Les responsables ont également insisté sur le fait que "la paix ouvrira une porte immense et légitimera toute relation officielle entre Israël et de nombreux pays arabes et musulmans, qui observent la situation de loin".

Courtesy: Henrique Cymerman Le Dr. Nirit Ofir, chercheur israélien sur le Moyen-Orient, donne une conférence en Arabie Saoudite

En mai dernier, la chercheuse israélienne Nirit Ofir a été invitée à donner une conférence sur la "sécurité au Moyen-Orient" dans la capitale saoudienne. C'était probablement la première fois qu'un juif israélien donnait une conférence, de manière officielle, devant un public venu de toute la région, y compris du Liban, du Yémen et d'Irak. "La plupart des participants ont fait preuve d'une grande curiosité et m'ont posé d'innombrables questions, acceptant même d'échanger leurs cartes de visite et de rester en contact", se souvient l'universitaire israélienne qui se déplace dans la région du Golfe depuis une dizaine d'années dans le cadre de son travail. "D'autres ont été effrayés d'apprendre que j'étais israélienne et ont évité tout contact avec moi". Mais la plus grande surprise fut l'attitude de représentants du gouvernement saoudien, qui ont approché la chercheuse et femme d'affaires pour lui demander de conduire une délégation à la conférence de Dammam.

En 2021, le Dr Ofir avait déjà amené une équipe israélienne en Arabie saoudite pour participer au rallye Dakar, et tous ses membres étaient entrés dans le pays avec des passeports israéliens. Cette fois-ci, les hommes d'affaires sont entrés avec des passeports étrangers, mais se sont ouvertement identifiés comme Israéliens lors de la conférence, à laquelle ont assisté plus de 300 participants, dont des représentants de grandes entreprises, telles qu'Aramco, et d'autres sociétés pétrolières et gazières de plusieurs pays du Golfe.

"Il s'agit d'une occasion sans précédent d'établir un contact avec des responsables saoudiens au cours d'une période cruciale, celle du processus de construction des relations entre l'État d'Israël et le Royaume en plein essor", analyse Frank Melloul, PDG de la chaîne i24NEWS, qui diffuse depuis Israël, en anglais, en français et en arabe, et qui est regardée dans les pays du Golfe. "Une occasion historique car ici, à Dammam, se crée sous nos yeux un lien qui laisse entrevoir un nouveau Moyen-Orient. Les Saoudiens nous révèlent, lors de discussions en tête-à-tête, que nous avons plus de similitudes que de différences".

Courtesy: Henrique Cymerman Frank Melloul, PDG du groupe i24NEWS, participe à une conférence à Dammam, en Arabie Saoudite

A Dammam, les cyber-entreprises israéliennes ont présenté des technologies innovantes qui ont suscité un évident intérêt. Dans l'ensemble, les hommes d'affaires ont été chaleureusement accueillis, même si quelques participants ont manifestement ignoré leur présence, ou exigé une discrétion maximale de la part de leurs homologues israéliens sur leurs discussions. "Il me semble que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais il ne fait aucun doute que quelque chose est en train de se jouer dans la connexion entre Jérusalem et Riyad", estime le Dr Ofir.

Pendant la conférence, les entreprises israéliennes ont été conviées à des réunions privées avec des entreprises du monde arabe et du Golfe en particulier, informées de leur participation et qui souhaitaient spécifiquement entrer en contact avec elles. Elles ont notamment discuté avec le géant pétrolier saoudien Aramco, le ministère saoudien de l'énergie, la compagnie d'électricité saoudienne et le ministère du gaz et du pétrole de Bahreïn: "Les conversations sur place ont été fascinantes et ont largement dépassé les sujets professionnels", nous a confié l'un des représentants d'une entreprise israélienne bien connue, qui a demandé à garder l'anonymat. "Nous avons parlé des changements accélérés que connaît la société saoudienne, sur des questions telles que le statut des femmes, et même de la ligue saoudienne de football qui aspire à devenir l'une des meilleures au monde".

Courtesy: Henrique Cymerman Nirit Ofir, chercheur israélien sur le Moyen-Orient, donne une conférence sur la sécurité à Riyad, en Arabie saoudite

Les cyberentreprises n'étaient pas les seules à participer à la conférence. L'une des sociétés israéliennes présentes, spécialisée dans le domaine de la reconnaissance faciale, a particulièrement retenu l'attention. Grâce à la technologie qu'elle a mise au point, elle permet d'identifier une personne sur une photo avec seulement 30 % de son visage, et cette technologie permet même de reconnaitre des personnes sur des images datant d'il y a 50 ans, lorsqu'un adulte était un enfant...

L'ingénieur Ambar Dalvi, basé à Dubaï, qui représente la société israélienne OOSTO dans le Golfe, explique : "Dans les pays qui sont en fait des ennemis d'Israël, les technologies mises au point par l'Etat hébreu sont très appréciées et ils n'ont aucune honte à les utiliser". L'ingénieur était présent à la conférence pour promouvoir cette technologie de reconnaissance faciale. Et le vice-président de la société, Vadim Aloni, d'ajouter : "Les entreprises israéliennes disposent de technologies étonnantes dont le marché saoudien a besoin, dans les domaines de la défense et de la sécurité. OOSTO est spécialisée dans les produits de reconnaissance faciale et comportementale, et est fière de participer à cette délégation innovante, qui peut promouvoir à la fois la paix régionale et les relations économiques entre les deux pays". Dans le même état d'esprit, Doron Yitzhar, un homme d'affaires israélien visitant l'Arabie saoudite pour la première fois, explique que cette "délégation donne de l'espoir aux peuples juif et musulman qui veulent restaurer un lien ancestral dans un avenir commun fort et prometteur".

"Vous êtes si fiers d'être devenus une start-up nation. Peut-être qu'ensemble nous pouvons construire une région de start-ups. Vous avez beaucoup à offrir", nous lance Nada Al-Mushin, une Saoudienne de 30 ans titulaire d'un MBA de l'université de Kansas City. Lorsqu'elle est revenue au Royaume après ses études, elle a trouvé le pays méconnaissable. "Pour moi, il est tout à fait naturel que vous, les Israéliens, soyez ici. J'espère que cela le deviendra bientôt pour nous tous". Selon la jeune femme, cette délégation d'affaires est la première pierre d'un immense édifice. Elle peut ouvrir la voie à une coopération accrue entre les communautés d'affaires des deux pays.

Lors de réunions privées entre représentants israéliens et saoudiens, il a été dit, à plusieurs reprises, que des entreprises israéliennes opéraient déjà en Arabie saoudite, dans des domaines tels que la technologie et l'agriculture, mais sous une bannière étrangère. Il s'agit exactement de la même stratégie que celle utilisée aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, avant la signature des accords d'Abraham en septembre 2020.

Courtesy: Henrique Cymerman Le journaliste Henrique Cymerman assiste à une conférence en Arabie Saoudite à laquelle une délégation israélienne a été ouvertement invitée

La conférence de Dammam a également été suivie de près par des représentants du projet phare du prince héritier Mohammed Ben Salman (MBS), nommé 2030 Vision. MBS est sans aucun doute l'architecte du changement accéléré qui s'opère dans le pays, et dont il pourrait devenir le dirigeant dans un avenir proche.

AP Photo/Bernat Armangue Une traînée de poussière entre Al Wajh et Neom, Arabie Saoudite

"Neom... La ville futuriste de Neom, le projet phare de Vision 2030, est le joyau de la couronne de la nouvelle Arabie saoudite". C'est ce que m'a dit Mohammed, le représentant de cet ambitieux projet, qui participait à la conférence. La construction de la nouvelle ville "The Line" a déjà commencé. Élément central du projet Neom, la ville devrait s'étendre sur 170 kilomètres de long, et ne mesurer que 200 mètres de large. Elle se veut la ville du futur : respectueuse de l'environnement, sans routes, sans voitures et sans émissions de gaz. Le budget estimé pour sa construction est de plus de mille milliards de dollars. À Neom, il sera possible d'atteindre n'importe quel point de la ville en 20 minutes grâce à un train à grande vitesse, et il y aura des taxis volants. Les représentants de Neom ont contacté les entreprises israéliennes et se sont renseignés sur les différentes technologies qui pourraient les aider à réaliser ce projet futuriste.

NEOM / AFP Une photo fournie par la société saoudienne NEOM le 26 juillet 2022 montre le plan de conception des structures parallèles de 500 mètres de haut, connues collectivement sous le nom de "The Line"

Mohammed, le représentant de Neom, cherche des Israéliens pendant la pause café pour discuter dans le couloir et me confie : "L'Arabie saoudite est un pays immense, de la taille de l'Europe occidentale. Ce n'est pas un hasard si nos dirigeants ont décidé de construire Neom à 350 kilomètres exactement de la frontière israélienne. Nous vous prenons en compte, cette fois-ci pour le meilleur. Dans le même temps, nous devons nous rappeler qu'il y a des choses qui doivent se passer, par exemple sur la question palestinienne, pour que nous puissions aller de l'avant et établir des relations. Ce sera bon pour nous tous". Et le journaliste saoudien, Abdelaziz Alkhamis, de détailler : "Nous avons construit Neom près de la mer Rouge. C'est un grand centre économique qui a besoin d'innovation et de nouvelles technologies. Les Israéliens les possèdent. Nous devrions coopérer dans ce domaine".

Il est à noter que les Saoudiens investissent massivement dans le tourisme, facilitant plus que jamais l'entrée dans le Royaume. Cela est particulièrement évident à l'aéroport. Les citoyens de certains pays, comme ceux de l'Union européenne, peuvent obtenir un visa électronique en ligne en quelques minutes sur le site du ministère saoudien des affaires étrangères. À Dammam, on affirme que le tourisme est le "nouveau pétrole". Hesa, l'une des employées de l'hôtel où se tient la conférence, a vu le passeport portugais avec lequel je suis entré dans le pays et me fait remarquer d'un clin d'œil : "Vous êtes portugais de Tel-Aviv, n'est-ce pas ?" Puis elle est devenu sérieuse : "L'un de mes rêves est de visiter Tel Aviv et de prier à Jérusalem à la mosquée Al Aqsa". Après m'avoir lancé "Bienvenue" en hébreu, elle conclut : "Il y a deux forces qui mènent le changement dans mon pays : les femmes, qui jusqu'à récemment étaient confinées à la maison et qui, comme moi, rejoignent de plus en plus le marché du travail. Et puis, les jeunes. 70 % de la population saoudienne a moins de 30 ans".

Ces jeunes sont la force motrice qui pousse les lourdes portes du Royaume saoudien, jusqu'à récemment l'un des endroits les plus conservateurs au monde, vers l' extérieur. Alors que la délégation s'apprêtait à rentrer en Israël, via Dubaï, le steward saoudien au sol à Dammam nous a demandé quelle était notre destination finale. Lorsque nous avons répondu "Tel Aviv", il nous a répondu avec un sourire jusqu'aux oreilles : "C'est la première fois que j'entends cette réponse ! Mais je pense que ce n'est pas la dernière".