L'acteur Ahmed Malek ambassadeur de Dior au Moyen-Orient

L'acteur égyptien Ahmed Malek vient d'être nommé ambassadeur de la mode et des parfums de la célèbre marque Dior pour le Moyen-Orient. Il a annoncé la nouvelle dans un post Instagram à ses plus de 1.1 million d'abonnés.

L'acteur "représentera certains des parfums emblématiques de la maison Dior et incarnera l'esprit et la singularité du style Dior, avec sa signature intemporelle et moderne – réinventée chaque saison par Kim Jones, directeur artistique des collections masculines", indique le communiqué.

AMMAR ABD RABBO / El Gouna Film Festival Ahmed Malek

En juin dernier, il avait notamment été nommé ambassadeur de la marque Cartier.

Ahmed Malek est connu pour ses rôles dans "Les nageuses", "The Furnace" ou encore dans la série "La Totfe al-Shams." Il avait également été sélectionné comme l'une des étoiles montantes du Festival international du film de Toronto en 2018.