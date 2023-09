Les violences ont éclaté pour la première fois jeudi soir dans le camp de réfugiés d'Ain al-Hilweh

De nouveaux affrontements dans le camp de réfugiés palestiniens du sud du Liban ont fait deux morts samedi, malgré une nuit relativement calme, ont rapporté les médias libanais.

Les violences ont éclaté pour la première fois jeudi soir, dans le camp de réfugiés d'Ain al-Hilweh, un peu moins d'un mois après des affrontements meurtriers opposant des membres du mouvement Fatah du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et des militants islamistes.

L'Agence nationale de presse officielle du Liban (NNA) a d'abord fait état d'une personne tuée et de sept autres blessées, puis a ajouté un deuxième décès et d'autres blessés par balles perdues. Une source a indiqué à l'AFP que l'un des morts était un militant islamiste. Un hôpital voisin a dû transférer tous ses patients vers d'autres établissements en raison du danger persistant, selon l'AFP . Le coordinateur résident de l'ONU au Liban, Imran Riza, a également publié une déclaration sur cette éruption de violence.

(AP Photo/Mohammed Zaatari) De la fumée s'élève lors d'affrontements entre des membres du groupe palestinien Fatah et des militants islamistes dans le camp de réfugiés palestiniens d'Ein el-Hilweh, près de la ville portuaire de Sidon, au sud du Liban.

"L'utilisation d'écoles par des groupes armés constitue une violation flagrante du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire", a déclaré Riza. "J'exhorte les groupes armés à cesser les combats dans le camp et à évacuer ces écoles immédiatement", a déclaré le responsable de l'ONU dans le communiqué.

Mahmoud ZAYYAT / AFP Des pompiers inspectent une maison incendiée à la suite de nouveaux affrontements dans le camp de réfugiés palestiniens d'Ain el-Hilweh, dans la ville côtière de Sidon, au sud du Liban.

"Tous les acteurs concernés doivent prendre des mesures pour protéger les civils, faciliter un accès humanitaire sans entrave et empêcher l'utilisation des infrastructures civiles à des fins de combat", a conclu Riza. Les derniers affrontements ont continué au cours de ce qui est désormais la pire flambée de violence dans le camp ces dernières années, avec des attaques qui se sont poursuivies pendant cinq jours, et qui ont fait 13 morts et des dizaines de blessés. Plusieurs pays avaient émis des mises en garde contre les voyages dans la région.

Ain al-Helweh est le plus grand camp de réfugiés du Liban, abritant 54 000 réfugiés enregistrés et des milliers de Palestiniens qui ont fui la Syrie ces dernières années. Les derniers affrontements ont éclaté après la mort d'un militant islamiste, suivie d'une embuscade qui a tué cinq membres du Fatah, dont un chef militaire.