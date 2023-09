Iran: nouvelles arrestations avant l'anniversaire du décès de Mahsa Amini

Les six individus interpellés "envisageaient d'organiser des rassemblements" dans les prochaines semaines

Les autorités iraniennes ont interpellé six personnes soupçonnées de planifier des manifestations pour marquer le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini la semaine prochaine, a annoncé samedi un média officiel. Les individus interpellés "envisageaient via internet d'organiser des rassemblements" au moment où "les opposants appelaient au chaos à l'occasion de l'anniversaire" des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, selon l'agence Irna.

Le 16 septembre 2022, la mort en détention de cette jeune Kurde iranienne de 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs pour non respect de la stricte tenue vestimentaire islamique, avait déclenché des manifestations en Iran. Des centaines de personnes, parmi lesquelles des dizaines de membres des forces de sécurité, ont été tuées au cours de ces manifestations. Des milliers de manifestants ont également été arrêtés.

Selon Irna, les six individus arrêtés avaient participé à ce mouvement de contestation que le pouvoir qualifie d'"émeutes" fomentées notamment par les Occidentaux. Ils ont été arrêtés par des membres du service des Renseignements des Gardiens de la révolution dans la province de Kohguilouyeh-et-Bouyer-Ahmad (sud-ouest).

AP Photo/Middle East Images, File Des Iraniens protestent contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans, arrêtée par la police des mœurs, à Téhéran (Iran).

Mardi, les autorités avaient arrêté un oncle de Mahsa Amini, Safa Aeli, et fait état fin août de l'ouverture du procès de l'avocat de la famille Amini, Me Saleh Nikbakht, pour s'être entretenu avec des médias à propos de l'affaire. Les services de renseignement iraniens ont en outre annoncé mercredi l'"identification d'un réseau" qui, avec "le soutien financier du Département d'État américain", était "engagé dans la mobilisation des femmes" et prévoyait d'"organiser des émeutes" dans le pays.