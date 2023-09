Propos antisémites d'Abbas : "Il citait des universitaires", tempère son porte-parole

Dans un communiqué, Nabil Abu Rudeineh a affirmé que le président de l'Autorité palestinienne "condamnait la Shoah et l'antisémitisme"

Le porte-parole du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, a assuré que le dirigeant palestinien, accusé d'avoir prononcé un discours aux relents antisémites lors du Conseil révolutionnaire du parti Fatah le 26 août, rejetait en force l'antisémitisme. Dans une déclaration publiée jeudi par l'agence de presse palestinienne officielle Wafa, Rudeineh a déclaré que la position d'Abbas sur la question est "claire et sans équivoque, à savoir une condamnation totale de l'Holocauste nazi et un rejet de l'antisémitisme."

"Nous exprimons notre forte condamnation et notre indignation face à cette campagne effrénée" contre le président Mahmoud Abbas qui "n'aurait cité que des sources académiques et historiques", sans donner plus de détails. L'agence Wafa a, par ailleurs, indiqué que Rudeineh faisait référence à des travaux d'universitaires juifs et américains non nommés.

Dans son discours, Abbas a pourtant répété plusieurs clichés antisémites qu'il a déjà émis au fil des ans, notamment des affirmations infondées selon lesquelles les Juifs ashkénazes descendent des Khazars, un peuple qui, selon une théorie discréditée, s'est converti en masse au judaïsme. Abbas a en conséquence avancé que Hitler avait fait massacrer les Juifs [ashkénazes] en raison de leur "rôle social" en tant que prêteurs d'argent, et non en raison de leur religion puisqu'ils ne sont pas "des sémites".

Royal Court of Saudi Arabia Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, participe au sommet du Conseil de coopération du Golfe à Riyad, en Arabie saoudite, le 9 décembre 2022

L'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Gilad Erdan, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le ministère britannique des Affaires étrangères font partie des nombreuses personnalités qui ont condamné les déclarations d'Abbas. L'envoyée spéciale des États-Unis pour combattre l'antisémitisme, Deborah Lipstadt, a qualifié les propos d'Abbas de "haineux" et "antisémites", ajoutant que "le discours diffamait le peuple juif, dénaturait l'Holocauste et déformait l'exode tragique des Juifs des pays arabes."