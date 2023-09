"Israël doit abandonner ses systèmes de défense aérienne car les missiles sont capables de les vaincre"

À l’ombre des tensions sécuritaires avec l’Iran, le commandant adjoint des Gardiens de la révolution iraniens, le lieutenant-général Abbas Nilpuroshan, a annoncé ce dimanche que Téhéran produit une nouvelle génération de missiles hypersoniques.

Au cours de son discours, il a également évoqué les tensions avec Israël et a souligné qu'"Israël devrait abandonner ses systèmes de défense aérienne car les missiles avancés sont capables de les surmonter". Lors d'une déclaration à l'agence de presse Tasnim, il a déclaré que les missiles avancés peuvent manœuvrer à une vitesse de Mach 14-15 et "sont capables de vaincre les systèmes de défense aérienne du régime israélien". "Téhéran dispose d'informations précises sur le fonctionnement du régime sioniste", a-t-il affirmé.

AP Photo/Vahid Salemi Posters of late Iranian Gen. Qassem Soleimani in front of missiles displayed in an exhibition in Tehran, Iran.

Selon lui, "Israël a affirmé disposer d'un système capable d'intercepter des missiles hypersoniques, mais il s'agit d'un bluff et d'une opération psychologique. Je dis avec confiance que les systèmes de défense d'Israël sont dépassés par rapport aux missiles que nous avons développés". Nilpuroshan a également déclaré que "l'Iran a limité la portée des missiles à 2 000 km conformément à l'ordre du guide suprême de la révolution islamique, Khamenei, tout en obéissant aux doctrines opérationnelles du pays et en tenant compte des menaces". Il a toutefois noté que Téhéran n’avait aucun problème à étendre technologiquement la portée de ses missiles.

En juin dernier, Téhéran a dévoilé son premier missile balistique d'une portée de 1 400 kilomètres et une vitesse Mach 13-15.

Plus tôt cette année, l'Iran avait dévoilé un missile balistique appelé Khormanshahr, d’une portée de 2 000 km et pouvant également frapper le territoire israélien. Le missile, nommé d'après une bataille importante de la guerre Iran-Irak et d’une bataille du prophète Mahomet contre les Juifs de la péninsule arabique au 7e siècle de notre ère, peut transporter une ogive d’1,5 tonne.