Cessez-le-feu après trois jours de nouveaux combats dans les camps palestiniens au Liban

Les factions islamistes du plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban ont déclaré dimanche qu'elles respecteraient un cessez-le-feu après trois jours d'affrontements qui ont fait au moins cinq morts et des centaines de familles déplacées, a rapporté l'Associated Press. Des combats entre le mouvement Fatah du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et des groupes islamistes secouent depuis vendredi le camp de réfugiés d'Ein el-Hilweh, dans le sud du Liban. Le Fatah et d'autres factions du camp avaient l'intention de sévir contre des suspects accusés d'avoir tué l'un de leurs généraux militaires à la fin du mois de juillet.

Outre les cinq personnes tuées, 52 autres ont été blessées, a déclaré à l'Associated Press le docteur Riad Abu Al-Einen, qui dirige l'hôpital Al-Hamshari de Sidon où ont été accueillies les victimes. Ein el-Hilweh, qui abrite quelque 55 000 personnes selon les Nations unies, est le théâtre de nombreuses violences.

Mahmoud ZAYYAT / AFP Ein el-Helweh

Les autorités libanaises, les agences de sécurité et les Nations unies ont exhorté les factions belligérantes à s'entendre sur un cessez-le-feu. Le chef intérimaire de la Sûreté générale du Liban, Elias al-Baysari, a déclaré qu'il assisterait à une réunion lundi entre les factions palestiniennes et qu'il les exhorterait à trouver une solution.

Les partis qui s'affrontent dans le camp ont déclaré dans un communiqué publié dimanche par l'agence de presse nationale du Liban qu'elles avaient l'intention de respecter un cessez-le-feu. L'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a indiqué que des centaines de familles déplacées du camp ont trouvé refuge dans les mosquées, les écoles et le bâtiment de la municipalité de Sidon.

Plusieurs jours de combats de rue dans le camp d'Ein el-Hilweh entre le Fatah et les membres du groupe extrémiste Jund al-Sham ont éclaté au début de l'été, faisant 13 morts et des dizaines de blessés, et se sont terminés après l'instauration d'une trêve précaire le 3 août.