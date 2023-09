"Le message du chef du Mossad n'était pas destiné aux Iraniens mais à Washington" (ancien responsable)

Selon Haïm Tomer, le chef du Mossad aurait reçu l'aval du Premier ministre avant d'émettre ses propos sur l'Iran

"L'avertissement adressé dimanche à l'Iran par le chef du Mossad, David Barnea, était en réalité un message adressé aux États-Unis, selon lequel Israël a la liberté d'agir, même au cœur de Téhéran", a déclaré lundi Haïm Tomer, un ancien haut fonctionnaire du Mossad, lors d'une intervention sur la radio 103fm avec le journaliste Ben Caspit.

"Pourquoi le chef du Mossad a-t-il choisi de prononcer un discours aussi fort ? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Nous avions l’habitude de parler peu et d’agir avec force. Je suppose que Barnea ne se serait pas permis de s'exprimer ainsi en public sans avoir reçu l'autorisation du bureau du Premier ministre. Je n'ai aucun doute sur le fait que le Premier ministre a donné son aval pour ce discours", a-t-il affirmé.

"Barnea n'a pas menacé les Iraniens. C'est un homme suffisamment sérieux pour comprendre que cela n'a aucun sens. Il a averti les Américains", a-t-il poursuivi en ajoutant que le message s'adressait comme une critique à l'administration américaine actuelle pour affirmer qu'Israël dispose d'une liberté d'action et qu'il n'est pas intéressé par ce que les Américains font à Téhéran ou par la question nucléaire.

M. Haïm soutient que "les Iraniens tentent sans cesse de nuire aux intérêts israéliens". Tomer Haim a souligné comprendre parfaitement "la frustration ressentie par une personne qui dispose de tous les renseignements et qui comprend que d'un côté il y a une administration américaine qui partage une initiative de paix avec Israël, et que de l'autre, elle ne parvient pas à contenir l'Iran", a noté M. Tomer. "Depuis février 2008, nous sommes plongés dans un cycle sans fin d'attaques et de contre-attaques", a-t-il conclu.