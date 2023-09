Affrontements dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban : un responsable du Hamas se rend sur place

Des jours de combat ont fait au moins six morts et plus de 50 blessés, selon des responsables médicaux et les médias d'État

Un haut responsable du Hamas est arrivé mardi à Beyrouth pour demander la fin des affrontements dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban, qui ont repris malgré de multiples accords de cessez-le-feu, a rapporté l'Associated Press.

Des jours de combats dans le camp de réfugiés d'Ein el-Hilweh, près de la ville portuaire de Saïda, dans le sud du pays, ont fait au moins six morts et plus de 50 blessés, selon des responsables médicaux et les médias d'État. Des balles perdues et des obus ont touché des quartiers résidentiels de la troisième ville du pays, blessant cinq soldats libanais qui se trouvaient à des postes de contrôle près du camp lundi.

Un cessez-le-feu déclaré lundi en fin de journée, après que le chef de la direction générale de la sécurité du Liban a rencontré des représentants des factions palestiniennes rivales, n'a duré que quelques heures avant que les combats n'éclatent à nouveau.

LOUAI BESHARA (AFP) Des enfants jouent à vélo au milieu des ruines du camp palestinien de Yarmouk, au sud de Damas, le 1er novembre 2018

Moussa Abu Marzouk, haut responsable du Hamas, rencontrera des responsables libanais et des représentants des factions palestiniennes afin de tenter de parvenir à un accord pour mettre fin aux affrontements, a déclaré le groupe militant dans un communiqué. Le mouvement terroriste palestinien n'a pas pris part aux affrontements. Le Hezbollah pro-iranien a appelé lundi dans un communiqué "à un cessez-le-feu immédiat", tout en exprimant ses "profonds regrets" face aux violences. Samedi, le Premier ministre libanais, Najib Mikati, avait déclaré au président palestinien, Mahmoud Abbas, lors d'un appel téléphonique, que "ce qui arrive ne sert pas du tout la cause palestinienne, et constitue une grave offense à l'Etat libanais et la ville de Saïda".