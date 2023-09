L'administration américaine a ainsi transféré une dizaine de véhicules blindés depuis la Jordanie vers les territoires de Cisjordanie en coordination Israël

Les États-Unis ont transféré des véhicules blindés à l'Autorité palestinienne au cours de la semaine dernière, avec l'approbation des autorités israéliennes. Cette initiative s'inscrit dans le contexte du processus de formation et de renforcement des forces de sécurité palestiniennes qui opèrent en Cisjordanie et dans la vallée du Jourdain.

Ed JONES / AFP Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas

Selon le journal palestinien Al-Quds, l'envoi d'armes a été approuvé par le gouvernement israélien pour aider les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne à reprendre le contrôle de la sécurité en Cisjordanie. L’AP, basée à Ramallah, lutte pour maintenir la sécurité dans toute la Cisjordanie et se heurte à une forte résistance lorsqu’elle y parvient, alors que les groupes terroristes financés par l’Iran continuent de menacer la stabilité régionale.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Palestinan gunmen attend a funeral in Jenin, West Bank.

L'administration américaine a ainsi transféré une dizaine de véhicules blindés depuis la Jordanie vers les territoires de Cisjordanie via le passage d'Allenby, et ce en coordination avec le gouvernement israélien et Tsahal. Les véhicules fournis sont résistants aux tirs d’armes légères, aux cocktails Molotov et aux jets de pierres.

Les opérations principales menées par les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne concernent la collecte d'arme et d'explosifs, l'arrestation d'hommes armés, ainsi que la saisie de fonds terroristes en mettant l'accent sur les membres du Hamas, du Jihad islamique et du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP).

Depuis l'opération d'envergure menée par Tsahal dans le camp de réfugiés de Jénine en juin, les mécanismes de sécurité palestiniens ont encore été renforcés.