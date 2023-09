L'Iran secoué par des scandales sexuels impliquant des mollahs et proches du régime

L'une des vidéos montre le chef des Affaires religieuses et morales de la région de Guilan au nord de Téhéran, en plein ébats homosexuels

L'Iran est secoué depuis plusieurs semaines par des scandales d'ordre sexuel touchant des mollahs et dignitaires du régime, par le biais de vidéos circulant sur les réseaux sociaux. La première d'entre elles, postée en juillet, montrait Reza Tsaghati, le chef des Affaires religieuses et morales de la région de Guilan au nord de Téhéran, en plein ébats homosexuels. D’autres montraient deux mollahs, dont le chef de l’organisme chargé de l’application de la vertu, s’adonnant également à des rapports homosexuels, et enfin un responsable de la télévision d’État se livrant à un rapport sexuel avec une femme mariée.

Mais alors que l'homosexualité et l'adultère sont des délits passibles de la peine de mort dans le pays, les responsables mis en cause ont été simplement limogés, suscitant la colère de la population qui y voit l'expression de l'hypocrisie des autorités, mais également celle d'une justice à deux vitesses. La colère gronde d'autant plus que le régime entend serrer encore la vis sur le port du voile, dans l'objectif d'étouffer une fois pour toutes le mouvement de révolte populaire déclenché par la mort de Mahsa Amini il y a un an.

Ces vidéos circulant sur Telegram sont postées par un journaliste iranien exilé en Allemagne sur un compte en persan baptisé Radio Guilan. Reste à savoir comment cet homme est parvenu à se les procurer. Certains avancent la théorie de règlements de comptes entre dignitaires religieux, quand d'autres évoquent des actes de dissidents, ou même des fuites venant du régime lui-même afin de jeter le discrédit sur certaines élites.