Selon différentes sources, l'attaque visait un dépôt d'armes du Hezbollah, trois membres du groupe terroriste auraient également été tués

Deux soldats syriens ont été tués et six autres blessés mercredi dans un raid israélien contre leurs positions dans l'ouest du pays, a annoncé l'agence de presse officielle syrienne Sana. "A 17H22 précise cet après-midi, l'ennemi israélien a mené des frappes (...) depuis la mer Méditerranée, ciblant certains de nos sites de défense anti-aérienne à Tartous", a indiqué Sana, citant une source militaire. "L'agression a entraîné la mort de deux soldats et en a blessé six autres", selon l'agence.

https://twitter.com/i/web/status/1701977164797628831 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, une organisation identifiée avec l'opposition et basée à Londres, a affirmé que trois membres du Hezbollah ont été tués dans l'attaque. Selon l'organisation, l'attaque visait un dépôt d'arme du groupe terroriste soutenu par l'Iran. Ces informations n'ont toutefois pas été confirmées.

Un responsable de la sécurité a informé le réseau Sputnik en langue arabe que plusieurs avions de combat ont lancé des missiles lors de cette "attaque israélienne contre plusieurs cibles dans la région de Tartous." Les systèmes de défense aérienne syriens ont réussi à intercepter une partie de ces missiles.

https://twitter.com/i/web/status/1701984949878829376 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ce développement intervient un mois après que l'agence de presse syrienne SANA a rapporté une autre attaque israélienne près de Damas, au cours de laquelle un soldat syrien avait été blessé. Le Centre syrien pour la surveillance des droits de l'homme avait alors indiqué que deux personnes avaient été tuées et que les missiles israéliens avaient frappé au moins trois sites militaires syriens.