Au moins un Palestinien a été tué et sept autres blessés ce mercredi à la frontière entre Gaza et Israël, après que leur tentative de placer un engin explosif près de la clôture frontalière a échoué, selon des sources proches de groupes terroristes. Les victimes, qui participaient à une manifestation anti-israélienne à l'est de la bande de Gaza, ont été tuées et blessées lorsque l'engin explosif qu'elles transportaient a explosé prématurément.