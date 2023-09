"Sans les accords d'Abraham, on ne serait même pas autorisé à venir dans ce salon. Donc, pour nous c'est une révolution!"

Un salon consacré à l'agriculture verticale a actuellement lieu à Dubaï, technique qui pourrait résoudre les problèmes de sécurité alimentaire dans le monde. Apparu dans les années 70 quand les chocs pétroliers faisaient flamber le prix des céréales, le problème de l'insécurité alimentaire n'a fait que s'aggraver au fil des années. La pandémie de Covid-19, n'a fait qu'accentuer la crise qui a particulièrement touché le Moyen-Orient.

"La période du Covid-19 a mis en lumière la fragilité des chaînes d'approvisionnement, la fragilité du système alimentaire mondial, le fait que les pays soient tous trop interconnectés, et le fait qu'il y ait toujours cette dépendance des pays pauvres concernant la production agricole. Nos exigences en matière alimentaire sont limitées et cela doit changer. L'une des manières d'agir est de disposer d'une production plus localisée", explique Jamie Burrows, directeur général de Vertical Future à i24NEWS. Une solution pour optimiser les rendements agricoles est l'agriculture verticale qui présente trois avantages : une économie d'espace grâce à la verticalité, une économie d'eau grâce à la pousse hors-sol et à l'irrigation en circuit fermé, et enfin car elle donne la possibilité de pratiquer cette agriculture partout, indépendamment des conditions climatiques. "C'est de l'agriculture isolée avec des outils de production préfabriqués et un climat totalement indépendant des conditions extérieures. On peut ajuster la surface de la taille d'exploitation selon les besoins et la disponibilité des ressources en eau et le Moyen-Orient a besoin de ça. L'environnement est très hostile envers la biodiversité", affirme de son côté Alvis Ma, directeur général de Growspec Biotech en Chine. La question de l'insécurité alimentaire est une aubaine pour des pays comme les Émirats et Israël qui coopèrent sur la question.

Flash90 Un agriculteur israélien travaille à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, dans le sud d'Israël.

"En Israël, nous avons déjà une agriculture très développée et moderne, que ce soit en extérieur ou sous serre. Notre terre est fertile, le climat est propice, et les ressources en eau ne manquent pas vraiment alors qu'ici dans le Golfe, la présence du désert et les conditions climatiques sont très handicapantes. Ces pays ont besoin de solutions, et c'est ce que nous leur fournissons aujourd'hui. Sans les accords d'Abraham, on ne serait même pas autorisé à venir ici. Donc, pour nous c'est une révolution !", a confié Ilan Sofer, directeur marketing GrowTech Israël.

400 millions de tonnes de viande ont été produites dans le monde, un volume démesuré et pourtant toujours insuffisant. A cause des mesures de restrictions liées au Covid-19, 10% de la population mondiale vit désormais en insécurité alimentaire.