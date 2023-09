"Lettre de la honte": le Fatah fustige la déclaration des intellectuels palestiniens contre le discours antisémite d'Abbas

La déclaration des intellectuels palestiniens est "conforme au discours sioniste et ses signataires donnent du crédit aux ennemis du peuple palestinien"

Le Fatah, parti du président de l’Autorité palestinienne au pouvoir en Cisjordanie, s'en est pris aux plus de 200 personnalités palestiniennes qui avaient critiqué la récente sortie antisémite du président Mahmoud Abbas. Ils ont qualifié de "déclaration de la honte" la lettre ouverte signée en début de semaine par plus d'une centaine d'universitaires, activistes et artistes palestiniens du monde entier.

"Leur déclaration est conforme au discours sioniste et ses signataires donnent du crédit aux ennemis du peuple palestinien", a déclaré le Fatah. Les responsables du parti ont qualifié les signataires de "porte-parole de l'occupation" et d'"extrêmement dangereux". La lettre des intellectuels a été publiée après la diffusion d'images montrant M. Abbas soutenant que les Juifs d’Europe avaient été massacré par Hitler en raison de leur "rôle social" en tant que prêteurs, et non à cause d'une hostilité envers le judaïsme.

Ce concert d'indignation met en lumière la relation compliquée que les Palestiniens entretiennent avec la Shoah. "Il n'est pas dans notre intérêt politique de continuer à évoquer l'Holocauste", a déclaré à l'Associated Press Mkhaimer Abusaada, politologue à l'université Al-Azhar de Gaza. "Nous souffrons de l'occupation, de l'expansion des colonies et des politiques fascistes d'Israël. C'est sur cela que nous devrions insister".