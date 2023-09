Un requin attaque une femme au large de la côte égyptienne de la mer Rouge, dans le Sinaï

La victime est hospitalisée pour une grave blessure au bras.

Une femme a été blessée lors d'une attaque de requin en mer Rouge, au large d'une station balnéaire populaire du sud de la péninsule égyptienne du Sinaï, ont annoncé les autorités.

L'Égyptienne, dont le nom n'a pas été révélé, est hospitalisée dans un état stable après l'attaque survenue mercredi au large de Dahab. La plage a été fermée et une enquête est en cours pour déterminer ce qui a déclenché l'attaque. Le ministère de l'environnement n'a pas révélé la nature des blessures de la femme, mais les médias ont rapporté qu'elle était grièvement blessée à un bras. Cette nouvelle attaque survient trois mois après qu'un requin a tué un Russe près de la station balnéaire d'Hurghada, sur la côte ouest de la mer Rouge, en Égypte continentale.

AHMAD GHARABLI / AFP Vue du vieux marché de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, et de la Grande Mosquée d'al-Sahaba

Les stations balnéaires égyptiennes de la mer Rouge sont un élément essentiel de l'industrie du tourisme, qui représente près de 15 % du PIB et emploie près de deux millions de personnes. En juillet 2022, deux femmes, une Autrichienne et une Roumaine, ont été tuées dans des incidents distincts au sud d'Hurghada. En 2020, un jeune Ukrainien a perdu un bras et un guide touristique local une jambe lors d'attaques de requins. En 2018, un touriste tchèque a été tué par un requin au large d'une plage de la mer Rouge, trois ans après la mort d'un touriste allemand lors d'une attaque. En 2010, une vague d'attaques de requins a tué un touriste européen et en a blessé plusieurs autres à Charm el-Cheikh, à l'extrémité sud de la péninsule du Sinaï, de l'autre côté de la mer Rouge, à proximité d'Hurghada.

En juin, un responsable du ministère de l'environnement a déclaré que la mer Rouge abritait 19 espèces de requins, toutes connues pour attaquer les personnes.