Yoav Gallant évoque implicitement la responsabilité d’Israël dans les frappes en Syrie

Mercredi, deux attaques ont été menées contre la Syrie

A la veille du Nouvel an juif, le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré : "Hier soir, nous avons reçu une autre preuve que dans l'État d'Israël, le tonnerre des avions est plus fort que tous les autres bruits de fond", faisant référence aux deux attaques en Syrie menées par Israël contre la menace iranienne.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a porté un toast pour Roch Hachana avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le chef d'état-major, le général de division Herzi Halevi, et les membres du Forum d'état-major de Tsahal. "Ce qui caractérise votre travail est le fait que la sécurité est plus importante que tout le reste. Je remercie le chef d'état-major pour la manière et le caractère avec lesquels il dirige les opérations. Ce qui compte, c'est la performance, pas les discours. Et malheureusement, nous aurons beaucoup de travail dans de nombreux domaines. Bonne année!", a déclaré Yoav Gallant.

Dans une première frappe mercredi, deux soldats syriens ont été tués et six autres blessés. "A 17H22 précise, l'ennemi israélien a mené des frappes (...) depuis la mer Méditerranée, ciblant certains de nos sites de défense anti-aérienne à Tartous", a indiqué Sana, citant une source militaire. "L'agression a entraîné la mort de deux soldats et en a blessé six autres", selon l'agence.