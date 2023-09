L'Arabie saoudite lance une nouvelle chaîne pour sa 93e fête nationale

"Saudia Alaan" vise à souligner la croissance et le développement rapides dans le Royaume à l'aube de la Vision 2030

A l'occasion de la 93e fête nationale, l'Arabie Saoudite va lancer une nouvelle chaîne TV "Saudia Alaan" (Saudia Now) le 23 septembre prochain.

Le ministre des Médias et président du conseil d'administration de l'Autorité saoudienne de radiodiffusion (SBA), Salman Al-Dosari, a affirmé que cette nouvelle chaîne servirait de plate-forme officielle saoudienne pour la diffusion de tous les événements officiels ainsi que des programmes de divertissement.

La nouvelle chaîne sera dédiée à la couverture des événements et activités qui se déroulent dans le Royaume et attribuera un créneau horaire pour couvrir directement les événements et sera intégrée aux plateformes de réseaux sociaux.

L'Autorité saoudienne de radiodiffusion s'est efforcée de créer des partenariats avec diverses entités pour améliorer le contenu de la chaîne et fournir des services de haute qualité.