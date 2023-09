L'Iran a empêché certains inspecteurs d'accéder aux sites nucléaires (ONU)

"Cette décision profondément regrettable de l’Iran est un autre pas dans la mauvaise direction"

L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que l'Iran avait interdit à environ un tiers de ses inspecteurs les plus expérimentés d'accéder aux sites nucléaires, qualifiant cette décision de sans précédent et affirmant qu'elle compliquerait l'inspection du programme nucléaire de la République islamique.

"Je condamne fermement cette mesure unilatérale disproportionnée et sans précédent qui affecte la planification et la conduite normales des activités de vérification de l'agence en Iran et contredit ouvertement la coopération qui devrait exister entre l'agence et l'Iran", a déclaré le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi.

"Le manque de coopération nuira à la capacité de l'organisation à fournir des assurances crédibles que les matières et activités nucléaires en Iran sont à des fins pacifiques", a accusé Grossi, exhortant l'Iran à reconsidérer cette décision

"Cette décision profondément regrettable de l’Iran est un autre pas dans la mauvaise direction et constitue un coup inutile porté à des relations déjà tendues entre l’AIEA et l’Iran", a-t-il ajouté.

Alex HALADA / AFP Rafael Grossi

La semaine dernière, l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU a déclaré dans des rapports confidentiels que l'Iran n'avait fait "aucun progrès" sur plusieurs questions nucléaires en suspens, notamment en installant davantage de caméras pour surveiller son programme nucléaire.

Téhéran s’est engagé en mars à réactiver les dispositifs de surveillance qui ont été déconnectés en juin 2022 dans un contexte de détérioration des relations avec l’Occident.

Plus tôt cette semaine, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France et l’Allemagne ont déclaré à l’AIEA que l’Iran devait clarifier les questions concernant son programme nucléaire, notamment les inquiétudes concernant les caméras de surveillance et la présence de particules d’uranium enrichies à un niveau proche de celui des armes.

Avant cela, Grossi avait exprimé son inquiétude quant au fait que la communauté internationale perdait tout intérêt à demander des comptes à l’Iran sur l’avancement de son programme nucléaire.