Des groupes terroristes palestiniens appellent à une reprise de l'intifada

Les responsables du Hamas, Saleh al-Arouri, et du FPLP, Jamil Mazhar, ont appelé à une intensification de l'opposition contre Israël

Le chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri et le secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Jamil Mazhar, ont appelé les Palestiniens à reprendre l’intifada contre Israël, lors d’une réunion, samedi, à Beyrouth. "L'Autorité palestinienne doit revenir à l'intifada pour atteindre l'unité nationale et régler la question palestinienne sur des bases nationales et démocratiques", ont-ils affirmé.

Les deux hommes ont également appelé à une intensification de l'opposition contre Israël. Cette déclaration survient un mois après qu'Arouri a menacé Israël d'une guerre régionale, indiquant également que toute action israélienne pourrait entraîner "une défaite retentissante et un retrait complet de la Cisjordanie". En réaction, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a averti que le Hamas et l'Iran subiraient "un lourd tribut" pour toute attaque contre Israël.

YouTube screenshot Saleh al-Arouri, terroriste du Hamas, chef des opérations du Hamas en Cisjordanie, basé au Liban.

Les deux dirigeants ont également abordé la situation dans le camp de réfugiés palestiniens de Ain al-Hilweh au Liban, où des affrontements meurtriers ont pris fin après plusieurs jours de combat. Les deux factions ont affirmé leur soutien à toutes les mesures susceptibles de stabiliser le cessez-le-feu dans cette zone.

Ils ont en outre souligné que les armes ne devraient pas être employées pour régler les conflits internes dans les camps de réfugiés et ont manifesté leur désir de maintenir la paix avec les citoyens et les autorités libanaises, particulièrement dans la région de Sidon et le sud du Liban.

Mahmoud Zayyat/AFP Un militant se met à l'abri lors des affrontements entre le mouvement Fatah et les islamistes dans le camp de réfugiés palestinien d'Ain al-Helweh.

Les deux hommes ont enfin examiné l'évolution des objectifs de leurs organisations respectives et ont réitéré leur engagement à éviter les conflits internes au sein de leurs factions.