Les ruines d'un site près de Jéricho inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco

Tell es-Sultan, antérieur aux pyramides égyptiennes, est un monticule de forme ovale, renfermant des dépôts préhistoriques témoignant d'une activité humaine

Le site préhistorique de Tell es-Sultan, près de la ville de Jéricho en Cisjordanie, a été inscrit dimanche sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé l'organisation onusienne. L'inscription a été validée à Ryad lors de la 45e session du comité du patrimoine mondial. Le site a été inscrit à l'issue d'une candidature de trois ans au cours de laquelle aucun Etat partie n'a soulevé d'objection.

Jéricho est l'une des villes continuellement habitées les plus anciennes du monde, et se trouve dans une partie de la Cisjordanie administrée par l'Autorité palestinienne. Tell es-Sultan, antérieur aux pyramides égyptiennes, est un monticule de forme ovale dans la vallée du Jourdain, renfermant des dépôts préhistoriques témoignant d'une activité humaine. "Une colonie permanente s'est établie ici entre le 9e et le 8e millénaire avant J.-C. en raison du sol fertile de l'oasis et de l'accès facile à l'eau", selon l'Unesco. D'après l'organisation, des crânes et des statues découverts sur le site témoignent des pratiques culturelles de la population néolithique qui y vivait, tandis que le matériel archéologique du début de l'âge du bronze révèle des signes de planification urbaine.

Le site fait l'objet de fouilles depuis plus d'un siècle et revendique le titre de plus ancienne colonie habitée en permanence au monde, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Il est le quatrième site palestinien à rejoindre la liste du patrimoine mondial, après l'église de la Nativité, la Vieille ville de Hébron et la terre des oliviers et des vignes au sud de Jérusalem.

En 2019, Israël a quitté l'UNESCO, l'accusant de biais et de sous-estimation de son lien historique avec la Terre Sainte. Bien que s'étant opposé à l'inclusion de la Palestine en tant qu'État membre en 2011, l'État hébreu continue de participer à la Convention du patrimoine mondial et a même dépêché une délégation à la session de Riyad. La ville moderne de Jéricho est une attraction touristique majeure pour les territoires palestiniens, en raison à la fois de ses sites historiques et de sa proximité avec la mer Morte. En 2021, l'Autorité palestinienne a dévoilé d'importantes rénovations de l'une des plus grandes mosaïques du Moyen-Orient, située dans un palais de Jéricho datant du 8e siècle.