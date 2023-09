Abu Dhabi : les textes saints rares des trois religions monothéistes exposés au Louvre

L'exposition "Lettres de lumière", à découvrir jusqu'au 14 janvier, examine les conditions historiques dans lesquelles les livres saints se sont matérialisés

Le Louvre Abu Dhabi présente une nouvelle exposition réunissant certains des textes les plus anciens et les plus rares des trois religions monothéistes ainsi que des peintures, des bibelots et une installation lumineuse commandée par l'artiste contemporain saoudien Muhannad Shono.

Plus de 240 œuvres d'art exposées, dont des exemples frappants du Coran, de la Bible et de la Torah, montrant comment leurs techniques de production ont changé au fil des siècles, reflétant les sensibilités technologiques et artistiques de leur époque.

Anna Kaplan/ Flash90 Illustration - Un rouleau de la Torah

L'interaction des techniques de production et des conceptions entre les trois religions est également mise en avant. En outre, d'importantes découvertes archéologiques des Émirats arabes unis dont une lampe en bronze provenant d'un monastère chrétien découverte sur l'île d'Al-Sinniya, près d'Umm Al Quwain seront présentées.